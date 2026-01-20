跟著姆明(MOOMIN)住臺中 燈會旅宿優惠曝光

記者張妤甄／臺中報導

2026中臺灣燈會將於2月15日(小年夜)至3月3日(元宵節)在臺中市中央公園盛大登場（除夕休展）！燈會以全臺最大單一場域打造沉浸式極光秀，首度與Rights and Brands Asia（RBA）旗下國際知名IP「姆明一族(The Moomins)」跨界合作，以「幸福蜜馬 臺中MOOMIN ON」的主題串聯愛與勇氣、幸福前行的理念，邀請全家大小在新春期間一同走進夢幻光影世界，感受滿滿幸福能量。

觀旅局長陳美秀今（20）日表示，臺中精彩活動不斷，除了眾所期待的中臺灣燈會，「來台中當總統 住宿消費送總統套房」系列活動也將於1月28日及2月9日抽出大獎，只要在「臺中Hi8全城開趴」期間入住臺中旅宿、登錄發票就能參加抽獎，為旅程增添更多期待與驚喜。

陳美秀指出，為鼓勵旅客留宿臺中，特別攜手臺中福華大飯店、臺中金典酒店及裕元花園酒店等知名旅宿推出住宿優惠專案，內容涵蓋房價優惠、早餐服務或入住小禮等多元好康，歡迎旅客提前規劃住宿，輕鬆暢遊臺中，放慢腳步享受城市魅力，更多優惠資訊可至2026中台灣燈會活動專頁(https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/9975)查詢。

臺中交通便利、景點多元，除了到台中賞燈外，還可走訪綠美圖、草悟道及審計新村，享受綠意廊道與藝術人文交織的悠閒時光；前往海線造訪臺中海洋館，體驗從大甲溪出發，一路探索至世界之海的生態之旅；沿著東后豐自行車道騎乘單車，欣賞山城風光，感受臺中自然與休閒並存的魅力。白天可規劃多元景點行程，夜晚再結合燈會賞燈活動，日夜皆能享有豐富且精彩的旅遊體驗。

陳美秀提醒，燈會期間人潮眾多，建議提前訂房與安排交通，輕鬆享受燈會盛事及臺中城慢遊樂趣；出遊前可先至交通部觀光署臺灣旅宿網(https://www.taiwanstay.net.tw/)查詢臺中各地合法旅宿業者再行訂房，也可於投宿旅館或民宿前，查看業者是否有懸掛旅館業或民宿登記證及專用標識，選擇入住合法旅宿，避免入住高風險的非法旅館或日租套房，才能住的安心、玩得開心，誠摯邀請全國旅客住臺中、賞燈會、拍美照，一起感受幸福光影與城市魅力！

2026中臺灣燈會。（中市府觀旅局提供）

臺中市旅館。（中市府觀旅局提供）

臺中綠美圖。（中市府觀旅局提供）

東后豐自行車道。（中市府觀旅局提供）

臺中海洋館。（中市府觀旅局提供）