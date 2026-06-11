跟著巨石強森一起乘風破浪 真人版《海洋奇緣》重現經典怪物

巨石強森經過特殊化妝後，重現半人半神的毛伊，終於打破了他近年在大銀幕光頭造型的慣例。（迪士尼提供）

動作明星巨石強森（Dwayne Johnson）曾帶領觀眾一起飛車、搶救耶誕老人、闖入叢林冒險，現在他則化身半人半神的毛伊，在真人版《海洋奇緣》（Moana）展開海上乘風破浪，迎接「可可怪軍團」、巨蟹「塔馬托」，還有熔岩怪物「帖卡」！

在2016年推出的動畫《海洋奇緣》，以海洋為主題的冒險題材、交織著原住民的神話傳說，在Disney+累積的驚人的收視成績，營造跨世代的口碑，去年並推出動畫《海洋奇緣2》，展開全新的章節。真人版《海洋奇緣》在原作獲得熱烈迴響後，以真人演員詮釋龐大規模與情感深度，以最頂尖的寫實視覺特效，超越過往動畫的框架，無論是浩瀚無垠、波瀾壯闊的湛藍風暴，或是角色之間更具渲染力的眼神激盪，都賦予這段傳奇旅程更深層、更細膩的真摯情感，本片將帶領觀眾體驗一場比動畫更為驚心動魄、情感更豐沛的視聽交響盛宴。

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巨石強森拍攝期間，每天大費周章在經過特殊化妝後，扮演半人半神的毛伊，不光是難得讓他在大銀幕上留起長髮、一改他多年的光頭造型，更重要的是他再度開嗓獻唱經典神曲〈You’re Welcome〉，一瞬間讓觀眾跌入了這個充滿奇想與傳說的海洋天地。

另外一個動畫粉絲所關心的，是原作當中有許多充滿神話色彩的生物，究竟要如何在大銀幕上栩栩如生呈現，終極預告揭露了牠們的真實造型，行事神祕的「可可怪軍團」在大海中窮追不捨，還有躲在怪物國度裡、巨大無比且貪財炫富的巨蟹「塔馬托」正面對決！最後，更驚見渾身散發毀滅性烈焰的熔岩怪物「帖卡」嘶吼現身，極致的視覺張力逼真到令人屏息。

飾演女主角莫娜的，是萬中選一的耀眼新星凱薩琳拉加阿雅擔綱。（迪士尼提供）

而主角莫娜與毛伊不斷互嘴、漏氣求進步的相處模式，真人版電影顯得更有趣味，像是毛伊在危機時刻更展現幽默本色，調侃莫娜：「人生當中，有時你是英雄，但有時候得當餌。」逼得莫娜驚呼：「等等，什麼？」隨後更傲嬌表示：「毛伊的字典沒有『我們』，只有『我』！ 伴隨經典旋律流淌，莫娜高喊：「海洋找上我們有其道理，去拯救世界吧！」宣告今年夏天最波瀾壯闊的冒險即將啟航。

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