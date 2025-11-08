跟著文化部長李遠遊宜蘭 走訪百大文化基地
〔記者王峻祺／宜蘭報導〕文化部長李遠今天到宜蘭走訪百大文化基地，分享1日文化之旅，上午先到南北館市場「迺菜市」，隨後至百年二結王公廟參與千人泥塑神尊活動。李遠說，宜蘭是台灣凝聚公民意識及推動文化運動的重要發韌地，共有5處獲選百大文化基地，歡迎國人走訪體驗。
李遠今天陸續前往南北館市場、大二結社區、利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村、小鎮職人─藝驛頭城等基地，深度體驗宜蘭文化的多元樣貌與創新活力，首站在被稱為「少年阿公」的「來宜蘭迺菜市場」創辦人方子維帶領下，品嘗當地知名草仔粿。
李遠除探訪市場多家百年傳承老店，還特別繞到豬肉攤，透露「大家還是習慣要吃新鮮的溫體豬肉」，豬肉已可在市場正常販售，鼓勵民眾安心享用新鮮、好吃的台灣豬。
由於宜蘭二結王公廟舉辦千人泥塑神像活動，對泥塑有相關造詣的李遠，也特別出席與民眾一起捏塑，並壓製泥版手模後簽名，交由廟方燒製陳列於文史館，象徵地方信仰於文化工藝的傳承。
另外，李遠也到「利澤國際偶戲藝術村」，在營運長金崇慧導覽下，參訪戲偶展示館、行動偶車、欣賞獨角偶戲，隨後前往「白米木屐村」，體驗傳統木屐工藝、彩繪電燒木屐及手做野薑花粽。
行程最後則至「小鎮職人─藝驛頭城」，在老屋「金魚厝邊」創辦人彭仁鴻介紹下，了解「頭城老街文化藝術季」，李遠感動地方串聯職人與新住民的「好厝邊」精神，除展現台灣人情味，也用文化交流進行最好的外交。
李遠說，宜蘭不論是投入社區總體營造或地方文化館的成立，都深深扎根在這片開闊而充滿養分的文化土壤當中，文化部首屆徵選110處百大文化基地中，宜蘭有5處獲選，只要安排1日行程，就能體驗傳統市場到巨大偶戲的創作基地，鼓勵國人走訪各基地，感受豐富文化內涵，一起「天天都是文化日、人人都是文化人」。
