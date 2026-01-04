跟著最低工資調漲 再充電訓練津貼再調升

▲勞動部調整「減班休息勞工再充電計畫」津貼相關規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、持續精進專業技能，每月最高可申請訓練津貼1萬6,300元。（示意圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 2026元旦起，最低工資調整為每月2萬9,500元、每小時196元。勞動部調整「減班休息勞工再充電計畫」津貼相關規定，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、持續精進專業技能，每月最高可申請訓練津貼1萬6,300元。



勞動部說明，隨著最低工資調整，相關津貼金額也依法重新核算。針對減班前後確有薪資減損的勞工，參加勞動部核定的訓練課程，每月最高可申請訓練津貼1萬6,300元，協助減輕減班期間的經濟壓力。



同時，再充電計畫亦兼顧薪資差額較小，甚至看起來沒有明顯差額的勞工，一樣有機會參加訓練，凡減班前勞工保險月投保薪資介於2萬9,500元至3萬1,800元的全時勞工，仍可依實際參加訓練課程時數申請訓練津貼，每月最高補助2,940元。

另外，勞動部自去年12月2日起修正減班休息通報機制，勞雇雙方經協商實施減班休息時，除可由雇主辦理通報外，勞工本人也可自行檢具減班休息協議書，或透過申請勞資爭議調解，經地方勞工行政主管機關確認有減班休息事實後，即可列入通報案件，並向勞動力發展署各分署申請參加再充電計畫，確保勞工不因通報程序或雇主未通報而影響自身權益。

勞動部強調，再充電計畫的核心精神在於「減班期間持續學習、提升競爭力」，透過政府資源陪伴勞工因應產業環境快速變化，強化就業韌性，為未來職涯發展奠定更穩固基礎。如果勞工或企業想進一步瞭解「減班休息勞工再充電計畫」申請方式及相關資訊，可至該計畫專區 查詢，或撥打免付費客服專線 0800-777-888。

