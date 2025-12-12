「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」開展（2） (圖)

台北市 / 綜合報導 台北醫學大學附設醫院昨(11)日上午11點，醫院內爆發衝突！有兩名男子因為血壓機發生口角，邱姓男子當時正在量血壓，沒想到後方排隊的陳姓男子誤以為機器故障，直接出手按下暫停鍵，還一連按了三次，引發邱姓男子不滿，雙方爆發拉扯，還驚動警方到場排解，嚇壞現場病患。邱姓男子VS.陳姓男子說：「等警察來，可以啊可以啊，你剛才碰我了喔，碰我這邊，不用。」兩名男子你一言我一語，誰也不讓誰，其中一人的妻子見狀上前勸說，試圖拉開兩人的距離，但兩人下一秒卻爆發拉扯。邱姓男子VS.陳姓男子說：「等一下警察馬上來。」不顧妻子阻擋，男子仍舊想上前理論，但另一方早打電話報案，雙方在醫院內口角頻頻，嚇壞其他病患。邱姓男子VS.員警說：「不說什麼就直接按了這樣子，我就覺得納悶，再來第二次又按掉，第三次又來。」員警獲報到場，邱姓男子滿是無奈，只是量個血壓卻被對方干擾，被連按三次暫停才會心生不滿，但另一方也滿腹委屈。陳姓男子VS.員警VS.陳姓男子妻子說：「退一步講，那就是他激怒人，被人家這樣激怒，大哥你真的是好心對不對，是想說是不是壞掉，對。」事發在台北市信義區，台北醫學大學附設醫院，昨日早上11點，邱姓男子當時正在量血壓，後方的陳姓男子誤以為機器故障，主動上前按下暫停，邱姓男子不滿被打斷要他不要亂按，但陳姓男子聽在耳裡覺得不舒服，才會爆發口角。民眾廖先生說：「那是個誤會啦，當然這個樣子，事情的發展是，不是照著我的預期當然會，會有一個，不同的一個反應嘛。」民眾龍先生說：「但是他沒有事先跟他講的話，突然這個動作引起當事人的不愉快這是正常的，他們可能，平常可能沒有使用到啦。」信義分局吳興街派出所所長林健智說：「現場經警方排解已無事故，告知相關權益，雙方自行離去。」血壓機運作，按下啟動開始測量血壓時，會先有一段加壓的時間，陳姓男子可能因此誤以為是故障，才會直接出手操作，醫院爆發爭執還搞到警方到場，誤會一場最終雙方並未提告。 原始連結

