跟著玉澤演遊台中》親踩國美館、高美濕地 粉絲必訪4家咖啡廳曝光

韓國男團2PM成員玉澤演近期因拍攝新戲在台灣進行long stay，不僅被粉絲捕捉到他現身台中各處，他自己也透過IG大方分享多張台中生活照，括台中街景、夜市小吃，以及搭乘公車的模樣，展現出極度融入在地、宛如 「台中NPC」的深度旅遊姿態。

週末師妹南韓女團TWICE將在高雄開唱，師兄玉澤演更拍下新聞畫面寫下「歡迎來到台灣」，讓網友笑稱「比台灣人還台灣。」

玉澤演的散策地圖

搭乘公車、逛夜市、吃熱炒，玉澤演的城市軌跡涵蓋了台中多個核心地標與文青聚落。

廣告 廣告

整理玉澤演的散策地圖，他走訪了充滿藝術氣息的國立台灣美術館，在勤美誠品綠園道慢跑，體驗冬日城市日常，並前往台中市政府、宮原眼科、彩虹眷村、以及人氣超高的審計新村等地，甚至深入學生族群最愛的一中商圈。

搭乘公車、逛夜市、吃熱炒，玉澤演相當融入台灣生活。（翻攝IG@taecyeonokay）

稍稍遠離城市，玉澤演則造訪了高美濕地，並在高美燈塔園區打卡拍照。高美燈塔是全台唯一紅白相間的橫紋燈塔，高達34.4公尺，共12樓層，在此可眺望高美濕地全景。

粉絲必訪4家咖啡廳

令許多跑咖族興奮的是，玉澤演也不吝嗇分享他去咖啡廳，成為粉絲必訪的「咖啡廳朝聖名單」，以下整理4間咖啡廳資訊：

Phase Coffee Roasters（台中火車站附近）：

這間藏在復古老宅裡的咖啡廳，擁有天井灑落光影的 chill 氛圍。玉澤演在好友林柏宏的推薦下前往，除了自家烘焙的的精品咖啡，玉澤演還品嚐了濃郁焦糖布丁，濃郁滑順、焦糖微苦的剛剛好，難怪連歐巴都被收服。

咖啡廳資訊 地點：台中市中區中山路119號 營業時間：09:00-19:00

玉澤演造訪林柏宏的Phase Coffee Roasters。（翻攝IG@taecyeonokay）

淺川(中區)：

由老屋改造的文青咖啡館，網友推薦這裡的水果咖啡特調及肉桂捲是必吃品項。

咖啡廳資訊 地點：台中市中區興民街36號 營業時間：12:30-18:00 （無提供訂位，以現場座位為主）

遇見你之前 (高美燈塔園區)：

坐落於高美濕地走路3分鐘的燈塔園區內，是一間採用海洋風格設計的手作吐司店。玉澤演低調拜訪，品嚐了手作甜點與咖啡，並與店貓玩耍，最後也登上了高美燈塔。

咖啡廳資訊 地址：清水區高美路748號 營業資訊：9:30–17:30

樂坊 Leaven (西屯區)：

玉澤演分享了這家主要提供自家烘焙咖啡、活菌康普茶及發酵系甜點的店家，並親民地與店家合照。