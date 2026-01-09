跟著瑞士旅遊教父發哥，住進12晚60顆星的夢幻瑞士行！百年飯店、隱藏景點不藏私分享

被稱為「瑞士旅遊教父」的泰永旅行社負責人楊振發（發哥），共有百次以上的瑞士帶團經驗。（泰永旅行社提供）

「現在的歐洲旅遊市場飛去不是問題，問題是有沒有『好』地方住。」深耕歐洲旅遊市場多年的泰永旅行社負責人楊振發（發哥），如此形容後疫情時代的歐洲旅遊業現況。

被譽為「瑞士旅遊教父」的發哥，累積超過30年、百次以上的瑞士帶團經驗。他常說，瑞士真正的靈魂，藏在慢下來的節奏裡。他帶領的團標榜「跟著發哥住進風景裡」，不是走馬看花式的踩點，而是讓旅人有時間停留、好好感受。

馬特宏峰在利菲爾湖迎來黃金日出，晨光染紅雪峰倒影如鏡。（泰永旅行社提供）

疫情過後，全球旅遊需求迅速反彈，加上通貨膨脹與匯率變動，歐洲旅遊成本一路攀升。發哥觀察，這一波最大的變化，還有來自美國旅客的大量湧入。「美國國內通膨太嚴重，很多美國客人發現，飛到歐洲旅行，反而比在國內旅遊還便宜。」他指出，這也讓歐洲各大城市與度假勝地的住房需求持續拉高，「很多知名飯店，現在連散客都很難訂，更不用說團體。」

他解釋道，「旅遊產業有一個殘酷的特性——沒有儲藏性。今天沒賣掉的房間與機位，無法留到明天。」在剛性需求強勁、供給有限的現實下，歐洲飯店價格被一路推升，五星級旅館首當其衝，房價屢創新高，但在旺季卻仍是一房難求。

發哥帶領健行團多洛米堤走路有峰13日。（泰永旅行社提供）

深耕歐洲市場數十年的泰永旅行社，長期專注高端與當地深度旅遊，尤其在瑞士市場累積了無數人脈，與當地旅館業者建立的是長期合作關係，從經營團體入住、淡旺季協調，到特殊節日與大型活動的配合，皆仰賴多年累積的互信基礎。也因此，在今年暑假歐洲旅宿最為吃緊的時段，泰永旅行社推出了一團12晚、60顆星的瑞士遊程，下榻的旅館都是當地知名地標。

策馬特滑雪季時不提早三個月訂房，是真的有可能沒房住了。泰永選擇入住一間位於高處、環境清幽，出門就看到馬特宏峰的「Cervo Mountain Resort」，需搭電梯才能抵達旅館，黃金日出就在旅館前，早晨沖一杯咖啡，就能愜意欣賞美景。

策馬特高處的「Cervo Mountain Resort」，一出門便能直視馬特洪峰，是許多旅人夢想中的山居風景。（泰永旅行社提供）

發哥不藏私分享這些難得的住宿選擇。位於聖模里茲的「Kulm Hotel St. Moritz」，是瑞士傳奇旅館之一。1864至1865年的冬天，旅館邀請四位英國紳士前來過冬，意外開啟瑞士冬季旅遊與滑雪勝地的序幕，讓聖模里茲成為瑞士最昂貴、最頂級的滑雪重鎮。旅館位於高處俯瞰，聖模里茲湖晨昏的色彩變化，景致令人屏息。

開業於1856年的百年飯店「Kulm Hotel St. Moritz」，是阿爾卑斯山最具代表性的豪華飯店之一，也是現代冬季旅遊與滑雪文化的發源地。（泰永旅行社提供）

在蒙投，行程帶旅人走進被聯合國教科文組織列為世界遺產的拉沃葡萄園，入住古色古香的「Hotel Le Mirador Resort and Spa」，位在山坡上，向下眺望就是拉沃葡萄園和日內瓦湖，遠處是法國阿爾卑斯山脈，日落紅霞、日升光芒，吃早餐佐湖景，是多美好的人間回憶。

坐落於世界遺產拉沃葡萄園中的「Hotel Le Mirador」，居高臨下，將葡萄園、日內瓦湖與阿爾卑斯山一併納入視野。（泰永旅行社提供）

來到少女峰，則選擇擁有獨一無二地理位置的「Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa」，草地、飛行傘與少女峰構成一幅畫，還擁有全瑞士最棒的游泳池和Spa區，若碰上瑞士國慶日，煙火會直接在旅館前方的草地施放，坐在窗邊就能賞煙火，是最頂級的享受。

最後來到琉森，入住歷史故事濃厚的「Schweizerhof Hotel」，飯店的每一間客房都承載著名人故事，其中也包括曾到訪琉森的朱自清。旅館出門右轉就是熱鬧的購物商店大街，後面就是古城區，夜間走到火車站前面，眺望燈火倒影在湖面上，午夜瑞士浪漫至極。

坐落於琉森湖畔的「Schweizerhof Hotel」是一間擁有超過180年歷史的五星飯店，至今由同一家族經營五代，曾迎接過文豪、音樂家、國際名流如馬克·吐溫等賓客。（泰永旅行社提供）

發哥直言，如今要在旺季完成這樣豐富的行程，不能靠運氣，而是靠經驗累積。他也希望透過分享會，讓旅人更理解現在歐洲旅遊的真實樣貌，大老遠飛到瑞士旅遊，只是趕路、打卡景點多可惜，將旅程交給對的人，才能玩得深入又盡興。

瑞士旅遊教父發哥將在分享會上介紹最美瑞士私房景點。（泰永旅行社提供）

泰永旅行社 台北分享會

瑞士旅遊資訊

簽證：台灣旅客持護照可享申根區免簽待遇（需依規定申請 ETIAS 入境授權），最長可停留 90 天。

匯率：瑞士法郎兌換新台幣約為1：39.47。（2026年1月資料）

時差：夏令時間較台灣慢6小時、冬令時間較台灣慢7小時

航班：目前台灣無直飛瑞士航班，需轉機前往，常見轉機點包括德國（法蘭克福、慕尼黑）、荷蘭（阿姆斯特丹）、土耳其（伊斯坦堡）及中東城市（杜拜、阿布達比），主要抵達城市為蘇黎世（Zurich）或日內瓦（Geneva），平均飛行時間約15至17 小時。

