「跟著皇太子遊台南」受歡迎 台江國家公園再辦活動2/11起報名

〔記者蔡文居／台南報導〕日本裕仁天皇曾於1923年以皇太子的身分造訪台南，台江國家公園近年來特別推出「跟著皇太子遊台南」台江文史走讀活動，帶領民眾走讀相關史蹟景點及曬鹽體驗，深受各界好評。台江處今年將於3月7日再次舉辦相關活動，活動人數限定36人，2月11日上午10點起開放報名，有興趣的民眾得把握機會。

根據考證，1923年裕仁皇太子「台灣行啟」行程自4月16日至27日，其中20、21日兩天走訪台南，並在現今的台南州知事官邸過夜。

台江處表示，位於台江國家公園的「安順鹽場」深具歷史底蘊，為日治時期台灣製鹽株式會社所闢建，曾是當時最進步的鹽田。鹽場完工當年日本裕仁皇太子來台行啟，在台南進行2日緊密的視察行程，其中也安排到訪安順鹽場，足見其在台灣鹽業發展的重要地位。

台江處表示，本活動將循著皇太子台南行啟路線，由解說員帶領民眾走讀精選的史蹟景點，台南知事官邸、台南州廳、台南孔廟、台灣步兵第二聯隊營舍及皇太子手植榕樹等地，參觀安順鹽場內的古蹟及鹽村特色建物，認識鹽業歷史與文化。

台江說，活動時間為3月7日(週六)全天，活動人數36人，報名費每人350元，採網路線上報名。有興趣的民眾可至台江國家公園網站報名及查詢活動簡章。

