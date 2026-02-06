「跟著皇太子遊臺南」 台江文史走讀之旅3/7登場





台江國家公園管理處為推廣在地文史及活化鹽業歷史場域，近年辦理「跟著皇太子遊臺南」台江文史走讀活動，深獲各界回響，將於3月7日再度舉辦，歡迎有興趣的民眾報名參加。

台江國家公園的「安順鹽場」深具歷史底蘊，為日治時期臺灣製鹽株式會社所闢建，曾是當時最進步之鹽田。鹽場完工當年日本裕仁皇太子來臺行啟，在臺南進行2日緊密的視察行程，其中也安排到訪安順鹽場，足見其在臺灣鹽業發展的重要地位。

本活動將循著皇太子臺南行啟路線，由解說員帶領民眾走讀精選的史蹟景點(如:臺南知事官邸、臺南州廳、臺南孔廟、臺灣步兵第二聯隊營舍及皇太子手植榕樹等)，聆聽在時空交錯中堆疊出的精采故事；參觀安順鹽場內的古蹟及鹽村特色建物，認識鹽業歷史與文化。

活動時間為115年3月7日(星期六)全天，活動人數36人(報名費每人350元)，採網路線上報名(115年2月11日上午10:00開放報名)。有興趣的民眾可至台江國家公園網站報名及查詢活動簡章（https：//www.tjnp.gov.tw）。相關問題可洽台江處解說教育科黃小姐(06-2842600轉1513)。

