跟著神明認識新店宗教！ 「神祇留影」攝影徵件登場 過年走春祈福拿現金好禮

【記者曾佳俊／新北報導】農曆春節即將到來，許多民眾會在年節期間走春拜廟，祈求新的一年平安順利，新北市立圖書館新店文史館特別於春節前夕推出115年度主題特展「新店神祇故事館」，匯集新店地區珍貴的宗教文物，透過23位神祇的故事，並同步推出「神祇留影」攝影徵件活動，邀請民眾在過年走春拜廟時，用照片與文字記錄與神明、廟宇互動的感動瞬間，作為新春祝福。

新店地區受早期泉漳移民與拓墾歷史影響，形成神祇並祀、信仰多元的特色。館方指出，新店不僅擁有將近250年歷史、堪稱新店最古老土地公廟的「斯馨祠」，也有設立滿150週年的碧潭長老教會，還包括登錄為新北市無形文化資產的「大坪林聯合放軍遶境」民俗活動，展現宗教信仰與地方生活緊密交織的樣貌。

「新店神祇故事館」年度特展以「神祇信仰」為核心主軸，透過靜態展覽呈現祖先祭祀（家廟與祠堂）、自然崇拜、原住民祭典，以及佛教、道教、基督教、天主教等多元宗教樣貌，完整勾勒新店地區宗教發展的歷史脈絡，讓民眾從信仰視角出發，認識新店的開拓歷程與聚落發展故事。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，特展除展出各廟宇的歷史故事外，也規劃一系列延伸活動，包括3月至6月邀請地方道長、牧師親臨分享的「神」靈活現主題講座，以及3月至12月結合大坪林顯應祖師廟、董公廟、十二張咸亨宮、廣興和尚與馬偕傳教足跡等宗教場域的「神祇見習生」走讀活動，帶領民眾實地走訪，感受新店宗教文化的深度與溫度。

配合農曆春節，新店文史館同步推出「神祇留影」攝影徵件活動，邀請民眾在過年走春拜廟時，用照片與文字記錄與神明、廟宇互動的感動瞬間，作為新春祝福。徵件活動自即日起至3月31日止，頭獎可獲得新台幣1,500元獎金；此外，看展拍照打卡還可參加「扭蛋送好禮」活動，增添觀展樂趣。

「新店神祇故事館」年度特展將於新店文史館展出至11月30日，相關展覽與活動詳情，請至新北市立圖書館官方網站查詢。

