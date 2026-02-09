跟著神明認識新店宗教！「神祇留影」攝影徵件，過年走春祈福現金好禮等你拿！

農曆春節即將到來，新北市立圖書館新店文史館特別推出「新店神祇故事館」主題特展，讓大家到廟宇祈福走春的同時，也能對新店地區多元的信仰風景有更深一層的認識。(圖:新北市立圖書館提供)

▲農曆春節即將到來，新北市立圖書館新店文史館特別推出「新店神祇故事館」主題特展，讓大家到廟宇祈福走春的同時，也能對新店地區多元的信仰風景有更深一層的認識。(圖:新北市立圖書館提供)

新北市立圖書館九日表示，農曆春節即將來臨，許多人會到廟裡走春拜拜，祈求新年平安順利。廟宇是信仰中心，也是文化傳承和社群凝聚的重要場所。新北市立圖書館新店文史館在春節前推出一一五年主題特展「新店神祇故事館」，展出新店地區的宗教文物和二十三個神祇故事，讓民眾在祈福的同時，更深入了解新店的多元信仰。

廣告 廣告

新店地區因早期移民影響，擁有近二百五十年的多元神祇信仰，包含最古老的「斯馨祠」、碧潭長老教會等。特展以「神祇信仰」為核心，透過靜態展覽呈現祖先祭祀、自然崇拜及各宗教信仰的多樣性，讓民眾了解新店的開拓與發展歷史。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，「新店神祇故事館」特展除了蒐羅新店地區各廟宇故事，還有地方道長、牧師親臨分享的「神」靈活現主題講座(三至六月)；以及結合地方重要宗教活動，包括大坪林顯應祖師廟、董公廟、十二張咸亨宮、廣興和尚以及馬偕傳教足跡等的「神祇見習生」走讀活動(三至十二月)，將帶大家認識新店豐富的地方信仰與傳統文化特色。

同時推出「神祇留影」攝影徵件活動，邀請民眾在廟宇拍照記錄互動，徵件至三月三十一日，頭獎一千五百元。展覽至十一月三十日，詳情請查詢新北市立圖書館網站。