跟著神明認識新店宗教 「神祇留影」攝影徵件

農曆春節即將到來，許多民眾會在過年期間到廟裡走春拜拜，祈求新的一年平安順利。廟宇不僅是信仰中心，更是民眾心靈寄託、凝聚社群、傳承文化、連結生活的重要場所。新北市立圖書館新店文史館特別於春節前夕推出115年主題特展「新店神祇故事館」，匯集新店地區的宗教文物，並展出23個不同的神祇故事，讓大家農曆年節到廟宇祈福走春的同時，也能透過廟宇巡禮對新店地區多元的信仰風景有更深一層的認識。

新店地區受早期泉漳移民與拓墾歷史影響，呈現多元神祇並祀的特色，有將近250年歷史，新店最古老的土地公廟「斯馨祠」、馬偕博士設立150週年的碧潭長老教會、還有登錄為新北市無形文化資產的「大坪林聯合放軍遶境」民俗活動。新店文史館「新店神祇故事館」115年度特展以「神祇信仰」為核心，透過靜態展覽，從祖先祭祀、自然崇拜、原住民祭典、到佛教、道教、基督教、天主教等信仰，完整呈現新店地方宗教文化的多元樣貌，讓民眾可以透過宗教的脈絡歷史，認識新店地區的開拓與聚落發展史。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，「新店神祇故事館」特展除了蒐羅新店地區各廟宇故事，還有地方道長、牧師親臨分享的「神」靈活現主題講座；以及結合地方重要宗教活動，包括大坪林顯應祖師廟、董公廟、十二張咸亨宮、廣興和尚以及馬偕傳教足跡等的「神祇見習生」走讀活動，將帶大家認識新店豐富的地方信仰與傳統文化特色。