跟著紫色九頭獅列車出發！「瘋神列車 走讀文山」收官 四梯次帶領民眾走進文山香火與日常

圖▲1206瘋神列車。

【記者張嘉誠／綜合報導】

“一台有九頭獅意象的前導車、一趟20人座中巴的小旅行，再加上一位隨車導覽員的故事開講——「瘋神紀」系列活動之一「瘋神列車 走讀文山」已完成四個梯次（11/16、11/30、12/06、12/14），共157位民眾搭上列車，從指南宮、集應廟、忠順廟等文山在地宮廟出發，走進社區再造景觀、老街產業與地方生活場景，用一整天的深度巡禮，把「文山」從地名變成記憶。“

活動以文山區豐富的宮廟文化為主軸，串連指南宮、集應廟、忠順廟等具人文價值的宮觀寺廟，並延伸走進社區再造與地方生活場景，包括達賢圖書館、蟾蜍山煥民新村、萬興里（化南新村）、文山公民會館等景點，讓走讀不只「看廟」，更能看見社區紋理與日常故事；同時也結合地方產業與文化交會點，如臺北市鐵觀音包種茶研發推廣中心、山芳良油等，從產業故事延伸地方脈絡。全程隨車配置專業導覽人員，以脈絡式解說串起信仰文化、歷史發展與地景特色，讓參與者在移動與停留之間，把「文山」從地名走成記憶；而完成報名繳費的民眾亦可於活動當日領取活動紀念T恤，為這趟文化列車留下專屬收藏。

圖▲瘋神列車_九頭獅導覽車。

主辦單位表示，希望透過「宮廟文化＋社區景點＋產業故事」的組合設計，促進民眾以更貼近生活的方式理解文山多元樣貌，並邀請大家於12月27日參加年底壓軸的「瘋神紀13紀年趣—祈福點燈暨閉幕式」，現場將有課程成果展演與體驗、學校社團表演、愛心市集，以及抽獎與搏杯活動（日本來回機票、名牌自行車、黃金郵票等超值大獎）、瘋神護照集章兌獎、祈福點燈祀典與扮裝比賽頒獎，邀請民眾在熱鬧互動與祈福儀式中，為今年的瘋神紀畫下溫暖句點！

「瘋神紀13紀年趣—祈福點燈暨閉幕式」2025/12/27（六）14:00–18:00，活動地點：元太道教學院籌備處，活動亮點：課程成果展演與體驗、學校社團表演、愛心市集、抽獎、搏杯活動（日本來回機票、名牌自行車、黃金郵票等）、瘋神護照集章兌獎（文具組、紀念T恤、編織提袋等）、祈福點燈祀典、扮裝比賽頒獎。