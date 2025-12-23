跟著美股續漲！台股開盤漲近150點 台積電漲15元報1480

【記者呂承哲／台北報導】在科技股持續反攻下，美股四大指數週一（22日）全數收紅，標普500指數連三紅，輝達股價上漲1.49%，台積電ADR漲1.50%。台股週二（23日）跟著美股續漲，開盤上漲近150點，台積電股價上漲15元、報1480元。

台股22日終場上漲453.29點、報在28149.64點，重返2萬8大關，成交金額來到4930億元，主要是權值股台積電、記憶體題材等帶動。三大法人方面，外資買超226.2154億元，投信買超11.2067億元，自營商買超158.305億元，合計買超395.72億元。

廣告 廣告

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，時序進入年底，外資交投量能降溫，市場焦點轉向內資法人偏好的題材股，加上大盤仍穩守季線之上，反映整體市場情緒並不悲觀。配合美股科技指標股續揚、美國11月CPI低於預期，以及晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠規劃生產3奈米、聖誕行情啟動等利多因素，年底前台股指數仍有表現空間。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

AI概念股勁揚美股報喜！AMD、甲骨文飆逾6% 台積電ADR收紅

獨家｜乾杯董座：台灣比海外更缺工！曝跨年想回日本 在台消費太高

獨家｜王齊麟婚宴和蕭敬騰「撞廳」！砸300萬席開85桌 甜點有小巧思

