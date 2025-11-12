跟著股神賺！日股2.0大飆車 這「兩檔」巴爺爺摸頭概念股戲很多

財經中心／師瑞德報導

巴菲特年底「安靜退場」，波克夏投資哲學不退場，新任執行長阿貝爾續抱並加碼日本商社；「高市行情」＋日圓走弱帶動資金湧向出口與權值主線，外資10月淨流入創高，帶動00955、00949盤中新高，日股多頭主軸更清晰。（圖／時報出版提供、翻攝自IG @officialwarrenbuffett）

「股神」巴菲特年底將卸任波克夏執行長，並以公開信強調「安靜退場」，但投資路線不退場。接棒的執行長阿貝爾（Greg Abel）將延續其長期價值投資框架，對日本商社維持「長抱＋逢勢加碼」節奏。受「高市行情」與日圓走弱雙利多帶動，資金持續湧向日本權值與出口概念，12日盤中中信日本商社（00955）、復華日本龍頭（00949）雙雙刷新掛牌新高。

中國信託投信指出，自10月高市早苗出任自民黨總裁以來，日經225漲幅約9.3%。市場預期高市將延續安倍經濟學三支箭（貨幣寬鬆、積極財政、結構改革），推動企業投資與出口動能，日股正邁向「安倍經濟學2.0」的新階段。匯率面上，寬鬆基調令日圓走弱，10月底美元兌日圓一度升至154價位，出口競爭力受惠最鉅，營收約半數來自海外的五大商社，獲利彈性被進一步放大。

資金面同步加溫。據Bloomberg資料，外資10月淨流入日本股市約430億美元，創今年單月新高。中信投信分析，買盤明顯偏好多元布局全球供應鏈、受惠貿易循環的商社產業；五大商社除傳統能源、原物料、食品版圖外，近年也積極切入再生資源與醫療健康，為中長期獲利開闢第二成長曲線。

波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在8至9月間連續增持三菱商事、三井物產，持股相繼突破10%，成為商社族群的重要催化劑。00955經理人辛忠駿表示，00955一次性聚焦日本商社主軸，兼具匯率題材與企業獲利雙優勢；在政策延續、外資回流與巴菲特長線加碼的三重支撐下，商社產業表現仍具延續性。辛忠駿補充，日本企業治理改革與再生能源布局正加速落地，龍頭商社憑藉雄厚現金流與跨產業整合能力，結合政策穩定性，有望長線受惠。

整體來看，「安靜退場」的只是一位傳奇投資人的職務身分，延續不變的是以「高現金流、強治理、國際布局」為核心的投資哲學；在政策、匯率與資金共振下，日股主線聚焦仍清晰，相關ETF走勢也率先反映基本面與資金面強度。

