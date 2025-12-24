跟著艾爾段向俄退S-400? 中國現有俄製武器大盤點 「這2主力」可能性最高

俄軍S-400導彈防禦系統。 圖 : 翻攝自鄔話不說

[Newtalk新聞] 最近土耳其總統艾爾段親自上門找普丁退貨向俄國購買的 S-400 導彈防禦系統，因為在美國的勒令下，土耳其已經下定決心在 S-400 和 F-35 之間選擇後者。

土國開的條件是俄國不必還錢，只要用俄國石油來抵債便可。考慮到俄烏衝突期間，俄羅斯已經損失了好幾套 S-400 防空系統，甚至連原本準備交付給印度的 S-400 防空系統都耽誤了，所以俄羅斯還是有回購 S-400 可能性的。

今年 9 月，艾爾段訪問美國，與美國總統川普討論了 S-400 防空系統與 F-35 戰鬥機的相關問題，之後美國駐土耳其大使湯姆·巴拉克表示，土耳其方面距離放棄 S-400 更近了一步，預計這一問題將在未來四到六個月內解決。

洛克希德馬丁公司生產的F-35戰機。 圖 : 翻攝自利刃

2017 年，土耳其與俄羅斯簽署了採購 S-400 防空系統的協定，由於土耳其是北約成員國，因此採購俄羅斯導彈的行為引起了美國的不滿，美國認為土耳其使用 S-400 防空系統的時候會導致大量北約軍事機密被俄羅斯竊取，比如在北約的內部演習中，土耳其使用 S-400 防空系統探測 F-35 戰鬥機，會導致 F-35 的隱身性能與電磁信號特徵洩露，因此現在土耳其不得不再二者之間做出選擇。

除了土耳其外，中國也購買了大量的俄製武器。解放軍手裡現在還有相當一批俄制武器裝備，除了已經基本退役的蘇-27 戰鬥機，還有 90 多架蘇-30MKK多用途戰鬥機、數量不詳的道爾 M1 防空系統與 S-300 防空系統，4 艘現代級導彈驅逐艦、幾艘已經退役或者快退役的基洛級常規潛艇以及大量直升機。

委內瑞拉的俄製Su-30MK2 戰機。 圖：翻攝自騰訊新聞@零度

2016 年開始，俄羅斯又陸續向中國交付了 6 套 S-400 防空系統、24 架蘇-35 戰鬥機，這筆合約價值大約為 55 億美元（6 套 S-400 防空系統 30 億美元，24 架蘇-35 戰鬥機 25 億美元）。

上世紀 90 年代到 21 世紀初訂購的俄制武器，目前除了 4 艘剛剛經過改裝升級的現代級導彈驅逐艦，其它武器基本已經耗盡了使用壽命，俄羅斯肯定不會買回去當廢鐵回收，有價值的就只剩 4 艘驅逐艦和 2016 年後交付的 S-400 防空系統與蘇-35 戰鬥機。

中國向俄羅斯購買的導彈驅逐艦。 圖 : 翻攝自馬妍

對俄軍來說，唯一有回購價值的就是 6 套 S-400 防空系統和 24 架蘇-35 戰鬥機了，這 2 款武器目前還是俄軍的主力，尤其在俄烏衝突爆發後，遭到大規模制裁的俄羅斯已經無力生產滿血版的 S-400 和蘇-35 戰鬥機，最新批次的蘇-35 降低了特種材料的使用率，電子元器件也是替換成比較笨重的純國產型號，這就導致戰後生產的蘇-35存在結構重量大、航電性能縮水的問題，機動性與超視距作戰能力均有一定程度的下滑。

俄製蘇-35戰機。 圖 : 翻攝自利刃

不過，即便中國想賣、俄羅斯也願意回購這批武器，也不可能用美元進行支付，至於俄羅斯的盧布則很難讓中國感興趣，最有可能的方式就是以能源或者糧食進行折現。

但是還有一個問題，那就是在俄烏戰爭結束前，中國不可能向俄烏任何一方出售或者援助武器裝備，所以哪怕俄羅斯有意回購這批二手武器，中國也只能等到戰後才考慮出售。

