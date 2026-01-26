跟著落山風去旅行 藝術季、風格小店、看海美術館！屏東之旅這樣玩最有質感

Photo Credits：yiciguo

誰說屏東只有墾丁？今年冬末春初，最懂玩的質感旅人都在往「風」裡跑！隨落山風季節登場的「2026落山風藝術季」，將恆春半島特有的氣候化為藝術語彙，在車城海口港交織出壯麗的地景饗宴。從看海的美術館到職人手作的溫暖麵包，屏東不再只是陽光沙灘，而是一座充滿設計感與慢活底蘊的「南國生活博物館」。

【屏東這樣玩最有質感】

2025-2026落山風藝術季資訊

車城海口港/藝術作品

看海美術館

雲光島

勝利星村

驛前大和頓物所

美菊麵包店

2025-2026落山風藝術季資訊

今年的藝術季以「看！海口 Hey, Haikou!」為題，邀請國內外16組藝術團隊，將強勁的落山風轉化為動態美學。這場盛會打破了美術館的圍牆，將整座海口港化為無邊際展場。27件地景藝術作品散落在沙灘與港灣，隨風起舞、隨光變幻，讓原本被視為旅遊阻礙的落山風，變成了與藝術家共同創作的靈魂。來到這裡，你不僅是看展，更是與南國的自然脈動進行一場深度的對話，感受這場全台唯一以「風」為名的藝術慶典。

廣告 廣告

活動日期：2025/12/20 – 2026/03/01

地址：屏東縣車城鄉海口港

交通資訊：搭乘台鐵至「枋寮站」，轉乘518公車、9188或9117客運至「海口站」下車即抵。

車城海口港/藝術作品

Photo Credits：yiciguo、lu_youyu、ducktravel_21

海口港周邊佈滿大型地景藝術，如知名作品《風的容器》，這些裝置在強風吹拂下會產生奇妙的擺動與聲響，視覺衝擊力極強。遊客可以光著腳漫步在細軟的沙灘上，近距離與這些受風力影響而呈現不同姿態的作品互動。無論是隨風旋轉的亮面葉片，還是構築在沙丘上的奇幻結構，每一處都是攝影愛好者捕捉光影與自然交融的絕佳背景。這裡的藝術作品沒有標準答案，只有你與風、海、沙共同感受到的當下悸動。

地址： 屏東縣車城鄉海口村海口港周邊

交通資訊：同「落山風藝術季」資訊，建議由海口代天宮對面巷弄進入港區。

看海美術館

Photo Credits：xuansshashin、teohkc1980_05

由舊候船室改建而成的「看海美術館」，是全台唯一真正意義上可以看著海景沈浸在藝術裡的場域。建築本身保留了粗獷的海港線條，內部則化身為充滿設計感的淨白展間，不定期邀請國際級藝術家來此策展。

地址：屏東縣車城鄉海口路1-12號

交通資訊：位於海口港區內，步行即可從藝術季展區抵達。

雲光島

Photo Credits：dbnsa.gov.tw、yiciguo、xkxk549777

屏東新地標「雲光島」已在屏東東港大鵬灣掀起新一波打卡熱潮! 由藝術家陳昱良設計，靈感來自東港東隆宮三年一科的迎王平安祭典，設置四座不同主題與島主，皆以人們「為故鄉祈福的文化」為起點，融入地方特色。白天是親子遊玩的休憩區，夜晚搖身一變為大型不插電的「夜光雕塑藝術」，只要開啟手電筒就能在雕塑上體驗「用光畫畫」的樂趣，創作自己的光影畫作，相當特別的體驗。

地址：屏東大鵬灣青洲灣沙灘旁的木麻黃林（青洲濱海遊憩區）

交通資訊：屏東轉運站搭乘屏東客運東港線8202、8203至屏客東港站下—轉搭台灣好行9127D大鵬灣琉球線(無障礙需預約)至濱灣碼頭站下，步行約24鐘或在濱灣碼頭站騎乘Ubike。

勝利星村

Photo Credits：imissrainbow、duckbabe98、shih_su、mandiii1024

一落日治時期的眷村老屋舍，經過翻修整新，許多文創品牌、特色圖書、美食、在地選物店等陸續進駐，為近乎凋零的老區駐入活絡新血。而且這些店家不僅是裝潢新，連思維都很新，每一間各具特色、巧思，每一間都想進去走走看看。在園區裡也有可愛有趣的塗鴉及裝置藝術，也吸引旅客停步拍照留念。在勝利星村走走逛逛、享用美味餐點後，可以搭乘公車 8231 號前往屏東最新景點-縣民公園，寬闊園區裡有超多好拍的裝置藝術，喜愛拍照的旅客絕對不能錯過。

地址：屏東縣屏東市青島街106號

交通資訊：屏東轉運站搭乘515/506號公車(往廣勝路方向)，於「勝利星村站」下車

驛前大和頓物所

Photo Credits：zz82yun、sihting_o9o1

「頓物」是屏東縣竹田鄉的舊名，驛前大和頓物所位於竹田車站旁，前身是建於1942年的德興碾米廠，保留荒廢老碾米廠內珍貴的鄉土壁畫與穀倉作業痕跡，加上樹木、蕨類綠意植栽穿插空間，不僅作為烘咖啡豆中心也將空間活化再利用，搖身一變成為文創咖啡空間。

地址：屏東縣竹田鄉豐明路26號

交通資訊：搭乘台鐵至竹田火車站後步行前往。

美菊麵包店

Photo Credits：ann_89.02.01、april38761、easyeat_123

在前往勝利星村前，加碼分享一間屏東實力派的網紅麵包店「美菊麵包」，採用手工自然發酵，研發出獨特口味麵包，看似沒什麼多餘裝飾的內部空間，如同麵包樸實的美味，簡單卻又很不簡單。挑選好麵包後，別忘了文青風外牆也是必拍的一cut喔!

地址：屏東市公園路66號

撰文者/ 海的那編