



隨著氣溫逐漸回暖，春意悄然登場，桃園市復興區北橫公路沿線一年一度的賞花盛事「北橫櫻花季」即將揭開序幕。沿著台七線進入復興山區，粉色櫻花自1月下旬一路綻放至3月下旬，山林間宛如鋪上一層浪漫花毯，桃園市政府觀光旅遊局邀請民眾走進北橫，尋訪專屬自己的櫻花秘境。

觀旅局指出，北橫櫻花品種相當多元，包括台灣原生種山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等，不同花期交錯綻放，形成長達兩個多月的櫻花饗宴。每年最早登場的山櫻花與枝垂櫻，預估自1月底陸續開花，2月初進入盛開期，為櫻花季率先暖身。



「2026北橫櫻花散步地圖」。





其中，山櫻花花色深緋紅，花形呈下垂鐘狀，盛開時滿樹桃紅，洋溢喜氣氛圍，角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆可欣賞；枝垂櫻則以柔軟垂落的枝條著稱，盛開時如粉紅瀑布，主要分布於復興區詩朗道路，成為攝影愛好者的熱門取景地。

2月中旬至3月下旬為北橫櫻花最熱鬧的時期，詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻，預估於2月上旬陸續盛開；緊接著比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道及拉拉山遊客中心的昭和櫻接力登場。2月底至3月中下旬，千島櫻於上巴陵中心路及拉拉山遊客中心綻放，為櫻花季畫下浪漫句點。



跟著賞櫻地圖慢遊北橫，粉色花海一路綻放至3月底。（去年2/20-3/9櫻花照）





市府觀旅局長陳靜芳表示，市府依據歷年花況資料推出「2026北橫櫻花散步地圖」，提供民眾掌握最佳賞花時機與路線。賞櫻地圖可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載。自115年2月1日起，也將於「桃園市政府風景區管理處」臉書粉專每週更新最新花況資訊。

市府邀民眾規劃一日或二日慢遊行程，走進北橫山林，在櫻花飛舞中感受春日的自在與靜謐。



