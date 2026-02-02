跟著超人力霸王搭車玩高雄 高雄冬日遊樂園打造移動式旅遊風景

▲超人力霸王主題輕軌列車（圖／高雄市政府觀光局提供）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】今年冬天，高雄變身一座充滿想像力的城市遊樂園！「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日登場，特別邀請迎來60週年的日本經典英雄IP「超人力霸王（Ultraman）」降臨港都，不只現身愛河灣，更走進城市的大眾運輸系統，陪伴旅人一路玩遍高雄。

▲超人力霸王主題公車（帥氣電影海報風格）（圖／高雄市政府觀光局提供）

活動主場域位於愛河灣，規劃大型主題裝置、夜間燈光秀與角色見面會等互動展演，白天適合拍照打卡，夜晚則在燈光與港景交織下，營造浪漫又熱鬧的冬季氛圍。今年最大亮點，則是以「城市即展場」為概念，將輕軌、公車與渡輪轉化為移動中的主題風景，讓搭車本身就成為旅程的一部分。

▲超人力霸王主題渡輪（圖／高雄市政府觀光局提供）

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，即日起「超人力霸王三大主題交通運具」正式亮相，民眾可搭乘彩繪主題輕軌列車、50號五福幹線公車及雄棧1號渡輪，從市區一路延伸至港灣與旗津。無論是沿著愛河欣賞城市風景，或橫越高雄港感受海風吹拂，都能在旅途中與超人力霸王不期而遇，為移動增添驚喜。

▲高雄熊與主題公車候車亭合影（圖／高雄市政府觀光局提供）

除了交通工具換上主題新裝，活動視覺也延伸至城市街景。重要道路設置主題路燈旗，多處公車候車亭化身拍照亮點，讓旅人一走出車站就能感受節慶氛圍。活動期間更串聯周邊商圈、港區景點與在地美食，建議旅客以大眾運輸為主，輕鬆規劃「愛河灣看展演、搭主題運具遊港都、旗津吃海鮮」的一日或兩日小旅行。

高雄市政府誠摯邀請全國旅客冬日走進港都，與超人力霸王一起展開熱血旅程，感受高雄結合交通、文化與觀光的創新魅力。活動期間現場停車位有限，建議多加利用輕軌、公車與渡輪，讓旅行更輕鬆，也更貼近城市風景。更多活動資訊可至高雄旅遊網官網及臉書、IG查詢。