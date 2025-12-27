跟著趙麗穎去旅行！泉州潯埔漁村簪花全攻略：從旅拍風潮走進最真實的漁村文化現場

翌日早晨，車輛離開廈門市區，沿著海岸線一路向南，

城市的節奏慢慢退去，取而代之的是海的顏色與空氣裡若有似無的鹹味；

中國泉州｜潯埔漁村

不久後，我們抵達了泉州外港的「潯埔漁村」，

近年潯埔漁村相當受歡迎，吸引了許多人到此一遊，

似乎已經不容易感受到漁村的生活氛圍。

中國泉州｜潯埔漁村

潯埔漁村的前世今生｜從唐宋泉州港走來的海洋聚落

潯埔自唐宋以來，便是泉州港的重要聚落之一，

當年船舶雲集、商旅往來，海洋不只是生計來源，也深深影響了這裡的文化樣貌。

中國泉州｜潯埔漁村

在長久與海共生的生活裡，潯埔孕育出極具特色的女性形象，人們熟知的「潯埔女」；

她們能下海捕魚，也能舞獅弄槍，在勞動與家庭之間，展現出剛毅卻不失柔美的生命姿態。

中國泉州｜潯埔漁村

潯埔女簪花文化｜花，不只是裝飾，而是一種信仰

說到潯埔，最具代表性的文化符號，莫過於「簪花文化」。

潯埔婦女將鮮花插於髮間，為自己祈求平安與祝福；

中國泉州｜潯埔漁村

這些花，並不是為了取悅他人，而是一種貼近生活的信仰與祝福，

在辛勤勞動的日常中，也要為自己留下一份美感與喜悅。

中國泉州｜潯埔漁村

這項傳統可追溯至宋元時期，並於 2008 年被列為泉州市級非物質文化遺產；

也正因如此，簪花並非「後來才有的流行」，而是早已存在於潯埔女生活中的日常風景。

中國泉州｜潯埔漁村

從旅拍流行到文化現場｜為什麼來泉州一定要簪花？

近年來，大陸興起一股「旅拍」風潮，幾乎每一座城市，都有屬於自己的文化主題，如：

中國泉州｜潯埔漁村

西安的唐風、洛陽的漢服、敦煌的飛天；而來到泉州，簪花，成了最具代表性的符號。

尤其在 趙麗穎 的簪花照片流傳之後，更進一步帶動了這股熱潮。

中國泉州｜潯埔漁村

花朵在髮間盛放，結合泉州深厚的歷史背景與海洋文化，

讓原本屬於地方女性的生活傳統，成為許多旅人心中「來過泉州」的象徵畫面；

於是，走進潯埔漁村、體驗簪花，也逐漸成了泉州旅遊的必做清單之一。

中國泉州｜潯埔漁村

村落風景｜牆上的畫，就是潯埔的日常

走進潯埔，小巷牆面上彩繪著漁村的生活風景；

中國泉州｜潯埔漁村

婦女低頭插花、孩童追逐嬉戲、漁船滿載而歸，

這些畫作不是刻意營造的背景，而像是把潯埔的歲月，

一筆一畫留在牆上，讓旅人慢慢閱讀。

中國泉州｜潯埔漁村

白蘭阿姨與簪花時光｜把花插進人生的溫柔

在潯埔，幾乎沒有人不知道簪花師～白蘭阿姨；

她曾為許多名人簪花，手法俐落而溫柔。只見她雙手翻飛，

鮮花在指尖層層堆疊，不一會兒，原本素淨的髮間，便綻放成一座小小花園。

中國泉州｜潯埔漁村

上一次沒簪花，這一次我走進了畫面裡

其實，這並不是我第一次來到泉州，

上一次造訪時，我沒有簪花，只是站在一旁，替朋友們拍照；

鏡頭裡，是她們戴著花、迎著海風的笑容；而我，安靜地站在畫面之外，心裡想著：「這樣看看，也很好。」

中國泉州｜潯埔漁村

這一次再訪潯埔，在朋友的鼓動下，我決定和大家一起簪花；

那是一個看似微小，卻帶著轉折意味的決定——從原本只記錄別人，到坐進畫面裡，成為其中的一部分。

中國泉州｜潯埔漁村

當我真正坐在白蘭阿姨面前，看著一朵又一朵鮮花插上髮間，朋友們在一旁笑著、拍著照片，那一刻我忽然明白：

有些旅行的體驗，不只是用來觀看的，而是需要親身走進去，才能真正成為自己的記憶。

簪花完成後，白蘭阿姨微笑著對我們說：「花插頭上，福氣隨身。」

一句簡單的話，卻讓人久久回味。

中國泉州｜潯埔漁村

離開潯埔時，我忍不住回頭多看了幾眼。那些插在髮間的花，不只是拍照的道具，也是一種信念。

潯埔女在海風與浪聲之中，把信仰、生活與美融為一體，靜靜地告訴旅人：

真正的力量，往往藏在最日常的姿態裡，

而這一次，我很慶幸，自己不再只是站在一旁。

