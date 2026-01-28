跟著進廁所！色阿兵哥「躲隔壁間」拍女同袍上廁所 無罪原因曝光

記者羅欣怡／新竹報導

阿兵哥偷拍女同袍，和解收場。（示意圖／取自pixabay）

在桃園市八德區陸軍後勤訓練中心服役的阿文（化名），去年（2025）趁女同袍小美（化名）上廁所之際，尾隨進入女廁，使用手機從上往下拍，拍攝小美如廁畫面，當場被抓包。訴訟過程中，阿文與小美達成賠償和解，最終獲得撤告，但用來作案的iPhone 11手機仍依法遭到沒收。

尾隨女同袍入廁錄影抓包 軍方調監視器揪出狼

判決書指出，去年4月14日，阿文看小美獨自去上廁所，於是偷偷摸摸跟在小美後方，等到小美進廁間後，他就跑到隔壁間廁所，以智慧型手機的錄影模式拍攝，記錄下小美上廁所的畫面。當下，小美察覺有異，但未能直接逮獲阿文；經通報長官、調取監視器畫面立刻鎖定阿文犯案，並依法通報，警方依《妨害性隱私及不實性影像罪》將其送辦。

賠錢和解獲撤告 偷拍男兵保住自由「沒收手機」

審理過程中，阿文對犯行坦承不諱，並表達悔意，主動和小美協商賠償事宜，雙方最終達成調解，小美也撤回告訴，且因阿文所犯的《妨害性隱私罪》屬告訴乃論，法院因此諭知不受理，但阿文用來偷拍的手機則依法沒收。全案仍可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

