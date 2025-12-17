跟著陸生感受島嶼魔幻

（圖／本報系資料照）

我雖出身南部家庭，但因為有親戚在大陸工作，也令我對大陸產生了好奇心，2024年恰逢校園有陸生學伴的招募，所以報名了甄選。

經過履歷和面試審核，分配到幾位985高校的研究生。他們的成熟度和自小跨省移動的獨當一面，讓我印象深刻，比起台灣學生老成不少。雖遇事老成，但他們面對一些在地同學的好奇和冒犯，有時仍感到莫名其妙，例如：上文化理論課時，大學部同學打比方說陸生是待在柏拉圖所言的洞穴時，那種奇怪的優越感、對大陸口音的區分態度，讓初來乍到的交換生有點摸不著頭腦。

廣告 廣告

校園周邊有一些陸配開設的麵館，那些阿姨聽到陸生的北方鄉音，彷彿看到家人一般，非常親切，我能感覺到她的欣喜。但我們去其他地方喝咖啡時，同一大桌的婆媽，聽到陸生的口音，自顧自聊了一堆從新聞上聽到的大陸印象，遠到文革近到明星事件，聲音也不只是竊竊私語，聽得我這混在其中的當地人都覺得尷尬。

跟著陸生團在台北尋覓美食，我不張口，台人會用另一種眼光和態度打量，我觀察到很多微妙的態度，也明白同學隱約的感受非多想。頓時間，我覺得這些陸生的口音好像鏡子，能映照出不同台灣人的大陸印象。

例如嘉義民宿老闆去過上海經商、旅行社導遊以前常帶大陸團、藥妝店員聊起去過大陸旅遊或探親，這些有大陸實際體驗的人，比較能將陸生視為一般個體，跟他互動自然就跟面對當地人一樣。但若否，則會說出一些莫名其妙的投射，很多都來自媒體塑造的概念，因為跟時下流行的標題吻合，我覺得很妙，在島上陸生只要一開口，非常多不屬於他自身的概念，黏貼在這客體上，他的真實面目與個體特質模糊了，我感覺非常魔幻。

在島上我進行自己的兩岸交流，換個視角才發現很多習以為常處有其矛盾，這些矛盾都是值得深究的議題。讀萬卷書也行萬里路，在路上遇見更多風景，調整步伐節奏，發現華人世界的多元與遼闊。