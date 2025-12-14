【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】在忙碌的生活與步調快速的社會環境中，親子往往因工作壓力與課業重擔，較難有機會進行深度而有效的溝通。家長期待孩子多一點努力，孩子渴望家長多一些關心，雙方的付出不一定能被即時理解，因而讓親情距離悄悄拉遠。

▲跟著風去旅行，嘉義縣社福中心舉辦親子生態旅遊。

為此，嘉義縣日安社會福利服務中心在家庭支持資源布建方案中，特別選在今(14)日—歲末年終之際舉辦「跟著風去旅行，讓家人更親密」親子生態探險旅遊活動，邀請53戶、共計120位嘉義縣在地家庭前往台中葵海休閒農場。活動中，親子透過分組合作完成任務，走進自然，探索生態，以輕鬆的步調開啟良善的親子對話。

本次參與親子旅遊的家庭中，一位媽媽在外地生活，將孩子交由離異的外公、外婆交替照顧，從未體驗過與家人共同旅行的時光。直至外公因病離世，家庭在社工陪伴下逐漸找回向心力，這次得以迎來他人生中的第一場「家族出遊」，對整個家庭意義深遠。

另有一戶單親家庭，媽媽獨自肩負照顧孩子與年邁母親的責任，多年以來在工作與家庭間奔忙，不敢有一刻鬆懈。長期壓力下親子關係逐漸緊繃，中心特別邀請他們透過旅遊放鬆身心，重新找回彼此久違的笑容。此行不僅是一場旅遊，更期盼為家庭帶來新的回憶與連結。

社會局長張翠瑤表示，家庭是連結個人與社會最重要的橋樑，是孩子成長過程中不可或缺的支持力量。家庭成員之間的互動息息相關，影響深遠。社會局期望透過此活動作為媒介，攜手陪伴嘉義的孩子與家庭踏出成長與茁壯的重要一步。

嘉義縣設有6處區域型社會福利服務中心，由專業社工團隊提供即時且適切的服務，平時亦與公所及在地單位合作，讓有需求的家庭增加正向社會參與機會，也增進民眾對福利的了解，並強化社區網絡。

若民眾在生活中遇有弱勢家庭需要協助，或自身面臨家庭經濟困難、家庭關係衝突、兒少發展不利、家人身心障礙或失能、生活適應困難等脆弱家庭議題，均可向社福中心諮詢。同時也可透過「社會安全網關懷e起來平台」進行通報，一同守護周遭需要被看見的人，共築安全網。

各社會福利服務中心聯絡方式：

• 民雄社會福利服務中心（05）206-7006

• 水上社會福利服務中心（05）268-0901

• 竹崎社會福利服務中心（05）261-1120

• 朴子社會福利服務中心（05）379-0220

• 中埔社會福利服務中心（05）239-2100

• 布袋社會福利服務中心（05）347-0322