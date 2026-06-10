跟著黃仁勳一起賺！「這兩檔」今日最後買進 美股長多行情妥當了！

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財經中心／師瑞德報導

美股長多行情確立，群益投信募集之「群益標普500（009823）」與「群益美國科技巨頭（009824）」今日進入最後募集。透過市值型與科技型雙核心配置，一次掌握美股廣度與 AI 成長動能，為投資人打造布局美股的最佳利器。（圖／記者師瑞德攝影）

AI 投資浪潮勢不可擋，美股作為全球科技核心，成為投資人資產配置不可或缺的基石。為協助投資人一次到位掌握美股爆發力與續航力，群益投信募集之「群益標普500ETF（009823）」與「群益美國科技巨頭ETF（009824）」將於今（10）日結束募集。透過「市值型」與「科技型」雙引擎配置，投資人將能一次掌握美國經濟主戰場與未來科技趨勢，實現資產配置最佳化。

廣納市場廣度 009823 穩握大盤績效

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ETF 理財達人指出，群益投信此次推出的兩檔產品互補性強。市值型的 009823 追蹤「標普 500 指數」，涵蓋全美約 90% 的總市值，是全球法人機構預測美股動向的首選指標。此檔 ETF 適合期望獲取大盤平均報酬、增加資產組合廣度的投資人。回顧近十年，即便歷經全球疫情、地緣政治衝突等重大事件，標普 500 指數始終展現強勁修復能力，長期上升趨勢明確，是美股長線投資的標準配備。

掌握未來趨勢 009824 鎖定科技巨頭爆發力

科技型的 009824 則追蹤「Solactive 美國科技巨頭指數」，選股邏輯不僅限於目前的「七巨頭」，更網羅了極具潛力成為下一個產業領頭羊的未來科技巨頭。

在 AI 成長商機帶動下，該指數成分股與近期黃仁勳於 Computex 演講中提及的關鍵科技企業重疊度逾 6 成，持股囊括輝達（NVIDIA）、蘋果、Alphabet、博通、Meta、微軟、美光、亞馬遜、科林研發及應用材料等產業領導者。對於追求超額報酬（Alpha）、意圖強化投資組合動能的投資人而言，009824 提供了極佳的切入點。

下半年成長契機 美股表現動能強勁

市場法人分析，歷史統計數據顯示，美股下半年表現普遍優於臺股。受惠於美國企業營運穩健、獲利增長，加上 AI 產業趨勢明確，美股具備較強的中長期成長優勢。隨美國經濟保持溫和增長，輔以期中選舉題材及市場輪動行情，建議投資人善用市值型與科技型 ETF 的組合配置，在風險與收益之間取得平衡。

今日為兩檔 ETF 募集最後買進日，投資人若欲參與這波美股雙核心的長線投資契機，務必把握最後募集時機。

美股長多行情確立，群益投信募集之「群益標普500（009823）」與「群益美國科技巨頭（009824）」今日進入最後募集。透過市值型與科技型雙核心配置，一次掌握美股廣度與 AI 成長動能，為投資人打造布局美股的最佳利器。（圖／資料來源：投信網站）

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