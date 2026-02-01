跟著「二0二六北橫櫻花散步地圖」賞櫻去

隨著氣溫逐漸上升，季節更替邁入春季。浪漫北橫櫻花季即將啟動。（觀旅局提供）

記者陳華興／桃園報導

浪漫北橫櫻花季即將啟動，隨著氣溫逐漸上升，季節更替邁入春季，桃園復興區北橫有一項眾所周知的花季盛宴-北橫櫻花季即將開始，桃園復興區北橫的櫻花品種非常多，包含:山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻，以及千島櫻等，粉色浪漫從一月下旬至三月下旬皆能觀賞，邀請您跟著北橫賞櫻地圖沿著台七線進入桃園復興區，找出最喜歡的櫻花秘境。

台灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆有種植，盛開時滿樹桃紅特別喜慶；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，這兩種櫻花品種預估在一月底陸續綻放，預期二月初會盛開，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開，為北橫櫻花季提前暖身。

廣告 廣告

北橫的二月上旬至三月下旬非常熱鬧，包含復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻等預估二月上旬迎來盛開期，緊接著二月中旬開始比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻熱烈綻放；二月底至三月中下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。

觀旅局陳靜芳局長一日指出，預計前往桃園市復興區巴陵地區一帶賞花的民眾，市府團隊參考歷年花況資訊，推出「二０二六北橫櫻花散步地圖」，想賞花的民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載最新賞櫻地圖。