跟著一起"動吃動" 向骨鬆肌少說掰掰

21 馬光中醫診所中醫師 魏僑：「站起來的時候 腳跟發力，做兩下你就痠了 糟糕了，(會抖欸) 會抖喔。」

才幾歲就站不穩，下一個核心訓練該怎麼辦？ 馬光中醫診所中醫師 魏僑：「這個(臀橋)運動是有一點點難度，來吐氣 (吐氣) ，再浮 好 再放下。」

服務長輩義工們，自己也是長輩，85歲的3年級生，動滋動滋卻游刃有餘。 馬光中醫診所中醫師 魏僑：「蹲的時候我要這樣輕輕碰到，就站起來了，蜻蜓點水喔 (點一下就好) 好，3年級 (85歲)，剛剛那樣子能做到 很厲害吶，大腿跟屁股的肌肉力量很重要，跟我們從床上爬起來啊，或是上下樓梯，都可以訓練到這些，生活功能姿勢的動作訓練。」

華山基金會義工 丁麗雪：「腳 1 2 3 4，(腳會痠欸 不容易吶)，老人都會末梢神經不好，我也會教我們華山的一些老人。」

華山基金會義工 謝歆雯：「有些長輩 他是真的不想起床，但是我們還是會去循序漸進地，希望他多動一點，因為長期臥床的話 也不好，跟他說 我們要知道你吃什麼喔，你一定要吃喔，我們會帶一些物資去給他，肌少症 我們最怕就是他跌倒。」

面對肌少症、骨質疏鬆症衝擊，義工聆聽專家講解，希望自助助人、照護更多長輩。 馬光中醫診所中醫師 魏僑：「出力的時候 是要吐氣，才不會忘記呼吸，(運動)慢慢做 效率更好，能夠做成豆漿的豆類，會比較多的蛋白質，紅豆 綠豆 皇帝豆，它是五穀根莖類，所以它算是澱粉。」

華山基金會縣站長 吳尚儒：「義工有反映說 ，像長輩其實有遇到精神疾病，他們不知道怎麼去面對，找到相對應的講師，了解說成因，還有他們面對這樣的對象的時候，應該用什麼方式去跟他溝通。」

關懷孤老，懂吃、多動，用實際行動作長輩的健康靠山。

