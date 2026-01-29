跟著AI熱潮吃香喝辣 南韓SK海力士去年獲利翻倍創紀錄

南韓記憶體供應商SK海力士憑藉著新一代HBM產品，在高頻寬記憶體市場穩居龍頭寶座。(圖片來源/SK海力士官網)

人工智慧（AI）浪潮銳不可當，半導體供應廠跟著吃香喝辣，南韓SK海力士（SK Hynix）是其中之一，在記憶體需求推波住攔下，2025年締造了獲利倍增，創下歷史新高紀錄的佳績。

根據SK海力士發布的財報，2025年營業利益大幅成長101%，成為47.2兆韓元（約330億美元），淨利增長117%，成為42.9兆美元，營收增加47%，成為97.1兆韓元。

12月截止的當季，SK海力士營業利益也翻倍至19.2兆韓元，營收攀升至32.8兆韓元，淨利15.24兆韓元，年比成長90.4%。

強勁的業績表現為SK海力士股價帶來上漲動能，估計過去6個月以來已翻漲220%。

大客戶、新產品加持，SK海力士在HBM領先地位將更穩固

SK海力士是輝達（Nivida）和微軟（Microsoft)HBM記憶體供應商，其HBM3E（輝達等雲端營運業者目前使用的尖端版本）堪稱是旗下獲利金雞母，SK海力士是微軟客製化AI加速器Maia 200的HBM3E獨家供應商，其亮眼的業績反映HBM3E在市場相當搶手。

據傳海力士也拿到輝達新一代HBM4的3分之2供應量，做為下一代AI平台Vera Rubin之用，有分析人士預測，隨著HBM4需求持續增長，SK海力士在輝達HBM4供應中的比例有望突破70%。

有著兩大客戶的加持，再加上更先進的產品問世，SK海力士前景看俏。《彭博社》（Bloomberg）指出，海力士憑藉加速新一代HBM4記憶體研發、卓越的良率，以及供貨輝達等助力，在高頻寬記憶體市場的領先地位將更加穩固，預估2030年以前將複合年增長率25%的速度增長。

另外根據CounterPoint Research去年底預測，2026年全球HBM4市佔率方面，SK海力士將為54%，三星電子（Samsung Electronics）緊接在後為28%，美光（Micron）佔18%。

SemiAnalysis分析師Ray Wang表示，SK海力士穩居HBM市場龍頭，在整體記憶體市場也有著難以撼動的競爭力，儼然已成為亞洲AI熱潮最大的贏家之一。

AI熱潮帶動，記憶體價格漲定

記憶體產業週期起伏相當劇烈，過去一度經歷過蕭條的低迷時期，如今拜AI發展的帶動，記憶體需求暴增，讓製造廠鹹魚翻身，獲利呈現大躍進的盛況。

產業專家指出，記憶體短缺的現象短期內難解，部分原因是市場對新一代HBM記憶體需求相當熱絡，從供應的角度來看，沒有捷徑可滿足這樣的需求，影響所及，記憶體價格將是漲聲不斷。

花旗集團（Citigroup）Peter Lee等分析師預估，2026年DRAM平均漲幅將達120%，NAND也將上漲90%。TrendForce則預測，2027年全球記憶體晶片產業營收將飆升至8400億美元以上，創下歷史新高。

SK海力士對手三星現在也加緊腳步追趕，過去2年，SK海力士憑藉著在HBM3與HBM3E的領先優勢，幾乎獨佔NVIDIA的高階記憶體訂單，反觀三星，在HBM3E的良率與散熱問題上頻頻卡關。

《彭博社》指出，三星爭取NVIDIA對新一代HBM4的認證呼之欲出。知情人士透露，三星已進入最終驗證階段，若順利通過，將有望大幅縮小與競爭對手SK海力士 之間的差距。



