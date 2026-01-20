跟著MOOMIN住台中 中台灣燈會旅宿優惠報你知

「來台中當總統，住宿消費送總統套房」系列活動將於1月28日及2月9日抽出大獎。（圖：觀旅局提供）

2026中台灣燈會2月15日到3月3日在台中市中央公園登場（除夕休展）！燈會以全台最大單一場域打造沉浸式極光秀，首度與國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」的主題串聯愛與勇氣、幸福前行的理念，邀請民眾全家大小在新春期間一同走進夢幻光影世界，感受滿滿幸福能量。同時，「來台中當總統，住宿消費送總統套房」系列活動也將於1月28日及2月9日抽出大獎，只要在「台中Hi8全城開趴」期間入住台中旅宿、登錄發票就能參加抽獎，為旅程增添更多期待與驚喜。

廣告 廣告

觀旅局表示，為鼓勵旅客留宿台中，攜手台中福華大飯店、台中金典酒店及裕元花園酒店等知名旅宿推出住宿優惠專案，內容涵蓋房價優惠、早餐服務或入住小禮等多元好康，歡迎旅客提前規劃住宿，輕鬆暢遊台中，放慢腳步享受城市魅力，更多優惠資訊可上2026中台灣燈會活動專頁（https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/9975）查詢。

觀旅局說，台中交通便利、景點多元，除了到台中賞燈外，還可走訪綠美圖、草悟道及審計新村，享受綠意廊道與藝術人文交織的悠閒時光；前往海線造訪台中海洋館，體驗從大甲溪出發，一路探索至世界之海的生態之旅；沿著東后豐自行車道騎乘單車，欣賞山城風光，感受台中自然與休閒並存的魅力。白天可規劃多元景點行程，夜晚再結合燈會賞燈活動，日夜皆能享有豐富且精彩的旅遊體驗。

觀旅局提醒，燈會期間人潮眾多，建議提前訂房與安排交通，輕鬆享受燈會盛事及台中城慢遊樂趣；出遊前可先至交通部觀光署台灣旅宿網（https://www.taiwanstay.net.tw/）查詢台中各地合法旅宿業者再行訂房，也可於投宿旅館或民宿前，查看業者是否有懸掛旅館業或民宿登記證及專用標識，選擇入住合法旅宿，避免入住高風險的非法旅館或日租套房，才能住的安心、玩得開心，誠摯邀請全國旅客住台中、賞燈會、拍美照，一起感受幸福光影與城市魅力！更多2026中台灣燈會活動資訊、旅宿優惠與台中旅遊情報，可至大玩台中臉書粉絲團（https://www.facebook.com/taichungresort/）及台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）查詢。（張文祿報導）