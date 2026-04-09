跟蔡壁如討論備位黨主席？柯文哲回應了

▲柯文哲駁斥與蔡壁如討論要她暖身備位黨主席，沒有這回事。（圖／記者葉政勳攝，2026.04.09）

[NOWNEWS今日新聞] 民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案等一審遭判17年，如今傳出憂心黃國昌將成為下一個目標，有媒體報導稱柯文哲稱找前立委蔡壁如討論暖身「備位黨主席」，對此柯文哲今（9）日回應表示，現在媒體已經變成製造業，當天碰到蔡壁如講得一句話是「妳怎麼出現在這裡？」結果媒體上說跟她討論接黨主席，「沒有這回事！」

有媒體報導稱柯文哲日前找蔡壁如討論「備位黨主席」一事，柯文哲表示，昨天看到這新聞，就覺得媒體現在已經變成製造業，不是新聞業。還好自己到哪裡都有網路直播，從頭講到尾。

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柯文哲說，當天在吃雞肉飯，唯一跟蔡壁如講得一句話是「欸妳怎麼會出現在這裡？」結果媒體上竟然看到說跟她討論要接黨主席，「天哪現在媒體真可怕，就真的是新聞製造業，沒有這回事！」

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