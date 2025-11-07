跟藍委都不熟？謝龍介以為王安國是里長 國民黨回應了

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

國民黨主席鄭麗文昨（6）日布達新人事案，其中她的貼身小編、Rapper王安國跨界出任文傳會新媒體部主任，不過，藍委謝龍介似乎跟他不太熟，甚至受訪時還一度反問記者，「（他是）里長嗎？」。對此，國民黨發言人牛煦庭回應，文傳會正在重新盤整，未來會建立流暢溝通的平台；而文傳會主委吳宗憲則說，大家會一起團結合作。





今早10時，國民黨召開「KMTeam需要您 加入、改變、由您開始」記者會，包含牛煦庭、吳宗憲等人出席，並於會後短暫接受媒體聯訪。

針對謝龍介不知道王安國，未來國民黨中央是否安排他與黨籍立委見面一事，牛煦庭說明，文傳會正在進行重新盤整，要給予前面的團隊最高的讚許，他們的表現非常傑出，不瞞各位說，也給新團隊造成不小的壓力，但他們會盡快盤整工作，先把分工做好，安排在最適合的位置，讓每一個文傳會的幹部能發揮最佳的戰力。

牛煦庭強調，「我跟吳宗憲都會進行品質上的要求，等到分工明確、安排就定位之後，當然會銜接，不只是跟立委與各地縣市政府，建立流暢的溝通平台，未來在空戰上能做最有效的戰力統合」。

吳宗憲則說，前任新媒體部主任「阿佑」剛到國民黨時，大家也不認識他，這不代表這個人的能力有問題，「所以我想這個不是問題點，每個人適才適所，大家一起團結合作，這才是我們要的」。







