跟蘋果復合在望！ 「這原因」英特爾股價狂飆逾10％

根據天風國際證券分析師郭明錤在X上發文透露，英特爾（Intel）最快有望在2027年交付蘋果的低端M系列晶片，繼多年失去蘋果Mac處理器訂單後，公司有望重新獲得晶片供應合約。

郭明錤發文後，英特爾股價在盤中迅速上揚，最終以約10.2%的漲幅收盤，不僅抹平11月跌幅，還創下自10月29日以來的新收盤高點。郭明錤表示，英特爾成為蘋果先進製程供應商的可能性近期顯著提高，其透露，蘋果計劃最早在2027年第二至第三季採用英特爾18A先進製程生產其最低端M系列處理器。

蘋果的標準版M晶片主要用於MacBook Air與iPad Pro，今年的預期出貨量約2000萬片。考慮到明年還有一款配備「iPhone等級晶片」的MacBook Air上市，可能會分流掉部分訂單，郭明錤預計，2026年及2027年最低端M系列晶片的出貨量將在1500至2000萬片之間。

郭明錤強調，對英特爾而言，贏得蘋果先進製程訂單的象徵意義遠超過實際業務貢獻，意味著英特爾代工業務已熬過最艱難的時期；對蘋果而言，其找到台積電以外的先進製程供應商，可滿足供應鏈風險管理需求，亦可支持美國總統川普政府極力宣揚的「美國製造」政策。

川普於今年8月宣布向英特爾投資89億美元，取得約10%股權，加上此前22億美元補貼，美國政府對英特爾總投資達111億美元。然而，英特爾仍面臨市場佔有率下滑、AI晶片機會未完全掌握、工廠擴張受限等挑戰。英特爾若正式成為第二供應商，有望為營收帶來可觀的數字。

