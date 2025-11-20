跟記憶不一樣！他嘆麥當勞奶昔走味了 兩票粉絲戰翻

麥當勞奶昔近日回歸販售，吸引不少粉絲排隊搶購。（麥當勞提供）

等待9年後，麥當勞終於宣布經典奶昔在全台12間限定門市回歸，吸引大批民眾排隊搶購。一位網友近日品嘗奶昔後表示，自己印象中的麥當勞奶昔除了濃稠，還有像是細碎冰晶的口感，讓他忍不住好奇麥當勞是否更動了奶昔的製作方式，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛直言，麥當勞奶昔的味道就是類似超甜的霜淇淋，不過也有部分網友坦言，自己過去曾喝到冰沙感。

原PO在PTT發文表示，最近他也跟著到麥當勞買了回歸的經典奶昔，不過他過去印象中的奶昔，除了濃稠以外，還有很細、像是細碎冰晶的口感，而非單純蛋捲冰淇淋融化的感覺，另外AI聲稱麥當勞曾更改奶昔製作方式，讓原PO忍不住好奇，「以前麥當勞奶昔是什麼味道？」

廣告 廣告

對此，許多人紛紛回應，「奶昔哪來的碎冰塊…不就超級甜的融化霜淇淋」、「你是當星冰樂嗎哪來碎冰」、「高中喝同學的一口，印象就是蛋捲冰淇淋味」、「我印象沒碎冰，就和超甜霜淇淋味道類似」、「沒有碎冰感，奶昔就是半融化狀態霜淇淋」、「碎冰是吃到盜版嗎」。

不過也有不少網友直呼，記憶中的奶昔真的有碎冰口感，「印象中有碎冰口感」、「小時候覺得很像在喝很油的東西，味道也很濃，喝沒幾口就給爸媽了。當時就是裡面的碎冰緩和一點噁心感」、「我也記得有一點碎冰感，是沒有到飲料店冰沙的狀況，但還是有些微的」、「有些微碎冰顆粒，非常碎的那種」。

更多中時新聞網報導

羅志祥挑戰播新聞 不到3句就心虛

養胖普發萬元 金管會授3祕訣

楊謹華演網紅媽救女 慘被直播公審掀高潮