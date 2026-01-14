跟記者衝突、飆罵女黨工 國民黨證實：已開除文傳會副主委

台北市 / 林李翰 綜合報導

針對國民黨文傳會副主委林益諄與媒體記者衝突，以及跟黨工有磨擦。國民黨發言人江怡臻今（14）日回應，黨中央已明確要求注意工作份際。另外，內部衝突，鄭麗文主席知道此事後，立刻請副主委離開，林副主委也已主動請辭，主席已准辭。

根據《風傳媒》報導指出，在去年11月30日國民黨高雄黨慶，當時鄭麗文親自南下，媒體記者準備拍大進場畫面，沒想到文傳會副主委林益諄手持自拍棒，衝第一排拍攝，擋到電視台攝影記者鏡頭，被警告不要擋鏡頭後，林益諄不滿架攝影記者拐子，該記者推開後，林益諄上前和記者起衝突。

另外，外傳林益諄經常對黨工發飆，工作上一有不順就歇斯底里，而不少新進黨工都是年輕人，無法忍受被這樣對待。林益諄日前要求新媒體部門成員成立網軍帳號，但有黨工自認是來拍攝、剪輯影片而不願配合，林益諄聽聞後卻在辦公室內拍桌發飆，傳出一位有孕在身的女同仁當場驚恐落淚，此事不只傳遍黨中央，更驚動到鄭麗文，要林在家處理工作，不用到辦公室。

對此，國民黨發言人江怡臻今日受訪回應，黨中央已明確要求注意工作份際。至於黨內戰力整合部分，強化內部溝通，將透過合理調整，確保團隊順利運作。主席知道內部衝突後，立刻請副主委離開，林副主委也已主動請辭，主席已准辭。媒體追問「黨工身體還好嗎？」江怡臻表示，還在上班狀態，身體目前也還行。

