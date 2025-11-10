跟謝龍介PK！爭取國民黨台南市長提名 陳以信推1人一百萬留學獎學金

政治中心／綜合報導

爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信日拋出新政見要推動港市合作在安平打造首座台南摩天輪。今（10）日公布第十一政見，設置「台南青年留學獎學金—每年100位每人100萬」，鼓勵台南青年人，勇敢走向全世界，並把全世界帶回來台南。

陳以信說，自己曾留學英國，並到美國發展，深知出國留學是許多青年心中最大夢想！而年輕時的留學經驗，往往會改變青年的一生。但留學所費不貲，許多有夢想有能力的青年，可能受限於經濟壓力而放棄留學夢想，這是非常可惜的事。

陳以信指出，為鼓勵台南青年勇敢追尋夢想。他如當選台南市長，要先設置「青年局」，並在青年局業務下，設置「台南青年留學獎學金」，若干作法如下： 每年補助 100 位台南出生設籍學子；每人補助 100 萬元整；限定大學畢業後首度出國攻讀研究所者；要求學成後必須返回台南服務一定年限，前期每年編列預算 1 億元，由新設「青年局」年度預算支應，後期設立 20 億元「台南青年留學基金」，由市府攜手企業共同募集。

陳以信表示，相信這不只是一個獎學金，更是一個青年夢想的起點。「如果我是台南市長，我會全力栽培台南青年，我要將他們送往全世界，打開他們的眼界，厚植他們的知識與能力，讓他們帶著豐富閱歷回到台南，和我們一起改變台南的未來！」

