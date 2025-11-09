跟警察對到「眼」！通緝犯狂奔 臉趴地遭圍捕

通緝犯跑不過警察，臉趴地遭逮。（圖／TVBS）

新北市一名通緝犯因與警方對視後心虛逃跑，最終仍遭員警成功逮捕。這名39歲楊姓男子因涉及竊盜案件，於9月被列為通緝對象。事件發生在7日晚間8時許，當時楊男在新莊四維市場附近與警方四目相接後，立即閃避並企圖逃離現場，引起警方高度懷疑。隨後警方展開追捕行動，最終在眾多路人圍觀下，將其制伏在地。

這場追捕戲碼引起許多路人圍觀，因為整個過程就發生在新北市新莊四維市場附近的繁忙街道上。當時，這名男子與警察對到眼後，便開始在街頭狂奔逃跑。員警見狀立即追趕，從社區旁的工地一路追到大街上，並呼叫支援進行攔截圍捕。黑衣男子頭也不回地一路往前狂奔，但無論他如何賣力奔跑，最終仍難逃法網。警方迅速將他包圍，並將他壓制在地上，用警用機車圍住，防止他再次逃脫。被制伏後的楊男只能臉朝地趴在地上，動彈不得。

光華派出所副所長葉國棟表示，員警在路上盤查這名男子時，對方不願透露正確的年籍資料，且企圖趁隙逃離現場。經查證後確認該男子身分為新北法院署所發布的竊盜通緝犯。據了解，這名39歲的楊姓男子平時在工地打工，但卻接連犯下竊盜案件，偷走各樣民生用品，因此在9月遭到通緝。他與警察對到眼後試圖閃避的鬼鬼祟祟行為，反而讓自己露出馬腳，最終被員警識破並成功圍捕。

