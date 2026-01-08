跟議員「搶女人」勒索千萬！前高階警二審哽咽：做出幼稚的事

前警官莊武能涉不正當關係，遭到免職。資料照



前台南市警察局秘書室主任莊武能，涉入婚外情三角戀，被控向新竹縣張姓議員勒索1千萬元，見警方前來逮人時，還開車衝撞自家人，一審依強制罪判6個月。二審日前辯論終結，莊武能庭上哽咽強調「我不是一個不重視名譽的人」，希望爭取無罪。

根據一審判決書，2022年聖誕節，莊武能發現張姓議員介入他和高姓女子的婚外情，便用高女、「某甲」2個身分向張姓議員要求支付1000萬元，放在高女任職溫泉渡假村，事後並未取款，稱「都是開玩笑」、「整人遊戲而已」。

警方獲報後，於當年跨年夜到渡假村逮人，莊武能拒絕下車，一名員警持警棒猛敲車窗，莊武能不配合還倒車衝撞員警，另一員警對空鳴槍再朝車子左前輪擊發2槍，之後才逮到人。不過，莊武能控訴，警方未表明身分就開槍，不符合程序。

一審認為，莊武能多次傳訊給議員並非真恐嚇取財，目的只是想讓對方寢食難安，身為高階警官卻意氣用事，依強制罪判處有期徒刑6個月。妨害公務部分，認定不符合相關規定，因此判無罪。

莊武能上訴二審，高等法院日前開庭辯論終結，莊武能否認犯強制罪，強調自己當時失去分寸，為此深感羞愧、自責，很後悔做出幼稚失當的事情，講到一度哽咽，表示自己不是不重視名譽的人。全案將於2月10日宣判。

