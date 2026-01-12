跟財神錯過！南投800萬頭獎全充公 台彩：去年未領獎金破7.87億

太可惜！2025年10月11日在南投縣「七星大發財彩券行」開出「今彩539」頭獎，獎金為800萬元。但該獎的領獎期限就到今（12）日為止，直到截止時間得主仍然未出現兌領，該筆獎金全數充公。另外根據台彩透露，去年全台逾期未領的彩券獎金總額高達7.87億元。

根據了解，去年10月11日時，今彩539頭獎開出2注，每注獎金800萬，分別從南投縣竹山鎮社寮里大公街69號「七星大發財彩券行」與新竹市香山區香山里香北路193號「金順發彩券行」開出。

該獎兌獎期限只到今日下午五點，雖然台彩有透過發布新聞稿方式呼籲中獎人把握兌獎期限盡快出面，最後倒數時刻截止，幸運中獎人仍未現身，該筆獎金全數歸入公益彩券盈餘。

台彩也指出，去年逾期未領總獎金，合計逾新台幣7.87億元，其中金額最高之未兌領之獎項有兩筆，皆為「今彩539」頭獎800萬元，分別開在南投縣與新北市。台彩公司也呼籲民眾如有購買彩券，盡快檢查手邊的彩券是否中獎，避免與獎金擦身而過。

去年逾期未領的彩券獎金總額高達7.87億元。圖／台視新聞（資料畫面）

責任編輯／陳俊宇

