跟車銀優學的？《愛情怎麼翻譯？》金宣虎被控逃稅 經紀公司回應了
藝人逃稅掀起南韓娛樂圈的連環風暴？藝人車銀優先前傳出利用空殼公司規避稅負，車銀優也發聲道歉，等於間接證實逃稅。沒想到，進日才因Netflix熱播劇《愛情怎麼翻譯？》再度翻紅的藝人金宣虎，也被爆出以同樣手法逃稅。對此，所屬經紀公司Fantagio稍早已出面回應說明。
事實上，車銀優與金宣虎，兩人皆在同一經紀公司旗下，卻各自設立並運作不同的公司法人，逃稅的手法也被指如出一轍。
根據韓媒《京鄉體育》報導指出，金宣虎於2024年1月成立一間演出企劃公司，登記地址設在首爾龍山區自宅，並由他本人擔任代表理事，董事與監事則為其父母。
該公司營業項目涵蓋演出企劃、廣告代理、媒體內容製作，甚至包括不動產買賣與租賃，但並未向政府註冊為大眾文化藝術企劃業。韓媒取得相關證詞指出，金宣虎疑似透過公司帳戶向父母支付薪資，再由父母將款項轉回本人，另有公司信用卡被用於私人生活與娛樂支出的情況，引發「膨脹費用、降低稅負」的質疑。
媒體爆料，公司登記地址與住處相同，且由家族成員全權管理，外界認為該公司具有「紙上公司」特徵，與車銀優案例高度相似。對此，法律界人士指出，若經紀公司知情並配合將簽約金或結算款項支付至相關法人，恐涉及所得轉移與逃漏稅爭議。
對此，Fantagio承認金宣虎成立之公司存在，但強調該公司已1年多未實際運作，目前正進行清算程序，並表示公司設立初衷並非為節稅，而是因金宣虎參與舞台劇及未來劇場規劃所需。相關爭議後續仍有待官方進一步釐清。
