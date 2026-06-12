跟車SOP員警陷兩難 基層怒了

員警追查毒蟲張紘愷造成包括2名行人在內3死悲劇，桃園市警局去年8月曾發函重申員警追緝車輛時尾隨待機程序，明訂應以最低強度相當距離之外尾隨。基層抨擊，要求警察抓人又不追車，根本是不可能的任務；學者也認為，「抓與不抓裡外不是人，員警沒有錯，錯的是毒駕」。

桃園市警局去年發函重申，員警追緝車輛時，應通報勤指中心，並開啟警示燈、警鳴器，確保祕錄器開啟及確認行車記錄器正常運作。最重要的是，尾隨過程中記錄相對人，須等待適當時機上前攔停，應以最低強度相當距離之外尾隨。

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基層痛批，這條規定就是「事後諸葛」。沒出事的時候根本沒人會去看這條SOP，但出事就拿基層祭旗，如果真的要認真執行這項規定，以後警察抓人根本是不可能的任務。基層又說，現今毒駕嚴重，氛圍就是要第一線生出符合社會期待的東西，卻又用很多枷鎖綁著，以搜索為例，警察都知道毒蟲身上有毒品，卻因為沒有搜索票不能抓，這條規定放寬與否吵這麼久，但沒人願意傾聽基層的想法。

對於有人質疑警察不該追車，銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎表示，如果警察佛系處理，毒駕造成傷亡又該怎麼辦？警察面對這種情況追與不追「裡外不是人」。他說，桃警民國112年曾私下串聯，發動「治安消極日」，遇到狀況警察會出現，但不主動臨檢、盤查、追車，只要盡到最低度義務就好了，但這一定不是民眾對於警察維護治安的期待。

王伯頎說，警察跟車規定的距離實際上很難拿捏，若是毒駕造成傷亡，風向又會怎麼樣？「員警沒有錯，錯的是不該毒駕！」