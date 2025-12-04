跟通緝犯同船！旅客傻眼 中國無預警突送10台籍詐團回國

金門水頭碼頭昨（3日）兩班小三通航班，海巡與港警清查身分發現，船上10人士曾在柬埔寨從事詐騙後，於中國服刑完畢的通緝犯。翻攝金門觀光旅遊網

金門小三通昨（3日）悄悄上演一場「海上監獄」風暴，10名曾在柬埔寨替詐騙集團活動、後在中國落網服刑的台籍男子，刑滿後竟在毫無預警下被中國公安強制押上小三通船班遣返台灣，由於事前沒有通知金門任何單位，小三通兩班船一靠岸，金門水頭碼頭瞬間進入緊急狀態，移民署、港警全數到場戒備，第一線人員一路忙到晚上，才完成所有查驗與移送作業。

據悉當天倒數第二、第三班小三通船上，都看到一群留著短平頭的年輕男子在公安戒護下被要求登船，人人低著頭、神情僵硬，與一般旅客完全不同步，一直到船舶駛離碼頭，公安才默默離開，畫面宛如電影《空中監獄》直接搬到海上，讓不少旅客心裡發毛。

這批台籍男子年齡都在22至30歲之間，自稱當年被騙到柬埔寨，被迫加入詐騙集團，之後在中國遭判刑，服刑地分布山西太原等地。刑滿遣返時全員無證件、身上只剩零頭現金，10人分兩班船返台，雖然彼此口徑一致聲稱「互不認識」，但外貌、背景高度相似，港警研判極可能隸屬同一詐騙組織的不同團隊。

真正讓台灣單位吃驚的是，船一靠岸、查驗身分後，才發現這10人中居然有8人是台灣通緝犯，由於全部無證件，加上涉及跨境遣返，查驗流程極為繁複，金門港警與移民署只能現場緊急部署，大量比對資料。最後，8名通緝犯中，有4人遭金門地檢署當場發監，其餘4人則以視訊方式與原通緝地檢署訊問後撤銷通緝，後續將搭機返台等候傳訊，其餘非通緝者也依程序續處。

由於中國事前並未主動告知，金門機關完全狀況外。地方人士批評，小三通才剛恢復正常航班，如今竟成為中國公安押送人犯的「返台通道」，恐讓邊境管理壓力倍增。有旅客得知竟與通緝犯同船，氣得直呼「太危險了！至少講一聲吧，要是出事怎麼辦？」

金門副縣長李文良回應，押解屬中央單位的機密業務，縣府不會事前收到通知，相關後續均已交由主管機關依法處置。



