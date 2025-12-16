跟進不副署反年改法案？卓榮泰最新反應曝光

即時中心／潘柏廷報導

行政院長卓榮泰昨（15）日下午正式宣布，不予副署藍白再修版《財劃法》引起外界高度重視，也讓外界好奇藍白立委上週五（12日）通過的反年改相關法案是否也跟進？對此，卓榮泰今（16）日下午參加活動前，面對記者提問相關問題時反應也曝光了！

卓榮泰今日下午前往農業部，出席「2025國家農業科學獎」（第四屆）頒獎典禮，等到卓榮泰從5樓電梯門口走出來時，就有記者問「反年改法案也會不副署嗎？」、「接下來會透過下鄉和國人解釋不副署嗎？」，卓榮泰對此維持微笑不回應，就直接進入會場。

國民黨與民眾黨挾帶優勢人數，今年11月通過再修版《財劃法》，政院提出自己的版本也無法排入議程，甚至政院提出的覆議案也遭藍白聯手表決封殺，因此，卓榮泰昨日召開記者會正式宣布，不予副署財劃法。如今未來攸關世代正義的反年改相關法案，是否也會跟進不副署，外界持續關注。

