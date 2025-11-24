跟進中國反制！日媒：香港政府「暫停」與日駐港總領事館官方交流

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗「台灣有事」的相關答詢引發中國強烈不滿，中日關係緊張，而這股外交緊張已延伸至香港。有港日官方交流活動近期遭到臨時叫停，外界普遍認為香港政府此舉是在配合北京對日施壓，使港日關係同時也面臨降溫風險。

據日媒《共同社》報導，消息人士透露，香港投資推廣署原計劃在11月18日舉辦港日企業交流活動，但港府要求日本領事館代表不得出席，活動因此被迫延期。

除此之外，港府主管經濟政策的高層官員與日本駐港總領事三浦潤，原訂於12月上旬的會晤也被通知取消，顯示雙方官方互動明顯受阻。

同時，香港保安局也在本月中旬更新旅遊警示，指出今年以來「中國公民於日本遭遇襲擊的情況有所增加」，呼籲計劃前往日本或已在當地的港人提高警覺。

2012年尖閣諸島（釣魚台）主權爭議升溫時，中日關係一度惡化，但當時採取「一國兩制」的香港政府仍維持與日本官方的接觸；直到後來2020年《國安法》實施後，北京對香港的政策主導逐漸加深，外界普遍認為香港的外交及國際互動已朝「與中國步調一致」的方向靠攏。

