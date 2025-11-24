跟進中國對日反制措施？ 香港政府暫停與日本總領事館交流

香港政府暫停與日本駐港總領事館的官方交流。(示意圖，photoAC)

中日緊張關係持續，香港政府開始停止與日本駐港總領事館的官方交流，此舉視為追隨中國對日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論的反制措施，外界擔憂日港交流將會降溫。

2012年，日本宣布尖閣諸島（釣魚台列嶼）國有化後，日中關係雖惡化，但當時採取「一國兩制」的香港政府並未中斷與日本政府的官方接觸，然而，自2020年《國安法》生效以來，中國開始加強對香港的控制，香港與中國政策一體化的趨勢越來越顯著。

據《共同社》引述相關人士透露，香港的投資推廣署原定於本月18日舉辦企業交流活動，但香港政府要求日本領事館人員不得出席， 雙方協商後，活動決定延期。此外，香港政府負責經濟政策的高層官員與日本駐香港總領事三浦潤原訂於2月上旬會面，也被香港政府通知取消。

此前，香港政府於本月15日發布警示，聲稱「中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增」，呼籲計劃前往日本旅行或目前已在日本的香港民眾提高警覺，此舉被視為是跟隨中國政府呼籲避免前往日本而採取的應對措施。





