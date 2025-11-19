跟進中國？馬英九、洪秀柱竟批高市早苗 汪浩不忍了轟：有病要治啊

記者詹宜庭／台北報導

除了中國氣炸轟高市早苗之外，馬英九與洪秀柱竟相繼批評高市早苗。（組合圖／資料照）

日本首相高市早苗日前在國會答辯時發表有關「台灣有事」言論，引發中國不滿，豈料，前總統馬英九竟跟著中國批評高市早苗「躁進」，國民黨前主席洪秀柱也嗆「關日本人什麼事」。對此，作家汪浩今（19日）批評，馬英九、洪秀柱跳出來責備日本，「這不是中立，這是典型的斯德哥爾摩症候群！國民黨最可怕的地方，不是與民進黨立場不同，而是早已習慣被中共霸凌，甚至沉迷於被中共霸凌，馬英九們，有病要治啊！」

廣告 廣告

汪浩指出，中國出手威脅日本，只因高市早苗一句「台灣有事、日本有事」，日本兩大在野黨反而更挺高市，強調言論無須撤回，並直言這是重新思考「是否該依賴中國」的契機。日本政府更在北京明確宣示「高市言論不撤，日方立場不變」，也就是說，日本清楚知道，面對霸權，退一步不會換來和平，只會換來更大的霸凌。

汪浩說，反觀台灣某些政治人物，卻把加害者當成可以取悅、討好的對象。面對中國升高武力、經濟、外交恫嚇，前總統馬英九、前主席洪秀柱與國民黨高層反而跳出來責備日本「躁進」，批評盟友「干預」，並把台海危機重新包裝成「兩岸內政」，與北京的論調毫無二致。

「這不是中立，這是典型的斯德哥爾摩症候群！」汪浩分析，被威脅久了，把威脅當正常，把施暴者當靠山，把盟友當敵人，把民主世界的支持當成挑釁中國。當日本說「台灣的安全就是日本的安全」，國民黨卻說「兩岸不能假手外國」；當日本用國家安全評估台海局勢，國民黨卻用中國的話語替北京辯護，甚至有人急於主張「一國兩區」，像是在爭先表忠。

汪浩認為，台灣面臨的威脅從來不是日本、美國，而是中共的戰機、飛彈、封鎖與滲透，而國民黨最可怕的地方，不是與民進黨立場不同，而是早已習慣被中共霸凌，甚至沉迷於被中共霸凌，「馬英九們，有病要治啊！」

更多三立新聞網報導

民進黨轟國民黨親中無下限 學者：看不出鄭麗文跟何鷹鷺的差異在哪

藍諷高市早苗像「車力巨人」！綠委怒批人身攻擊：為了附和馬英九洪秀柱

馬英九、洪秀柱批評高市早苗！國台辦注意到了：和大陸同胞一道共創統一

藍白惡修財劃法！民進黨一圖曝「地方財源十年變化」：掏空中央沒必要

