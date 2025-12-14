跟進停砍公教年金三讀 陳永康提修法「增退役軍人年金」

藍委陳永康提修法增退役軍人年金。資料照 李政龍攝



立法院12日三讀通過停砍公教年金修法，國民黨立委陳永康隨即表示，研擬《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案，以維護國軍退役官士權益，修正重點為退役人員配合現役人員同步檢討與調整年金給付，每3年應予檢討並調增。

陳永康昨（13日）透過國民黨團發布新聞稿，以六點說明，因應公教年改案通過，即研擬《陸海空軍軍官士官服役條例》修正案以維國軍退役官士權益：

一、第39條條文修正：陳永康到任即提修正版本，已於第一會期113年4月26日一讀付委，修正重點：「退役人員配合現役人員同步檢討與調整年金給付，每三年應予檢討並調增。」；所持立場即軍人因任務特性不同，陳永康再三表示要讓國家重視軍人任務特性，遂不論現役與退役，堅持調薪要同步調整，社會各界應重視軍人全時工作付出的辛勞。

二、第26、46條條文修正：內容旨為「優惠存款停止調降」等條文修正；陳永康已於第二會期將預擬提案版本送請黨團研議；然軍職人員與公、教人員炯別；考量軍人分十年調降項目為優惠存款利息，未涉及所得替代率，故公、教修正通過後之方向，軍人年改應另就其待遇基準，通盤檢討並取得團體共識後再予修正較妥，且更能維護退伍軍人權益之旨意。

三、陳永康辦公室已多次與國防部、輔導會就維護退除役軍人及眷屬權益舉行法條與執行現況溝通，與行政機關爭取相關權益；最近一次會議與討論要點如公文。

四、陳永康已多次與中央軍事院校退軍們溝通，並向行政機關說明軍人因任務特性不同其他職業，是以生命捍衛國家生存為宗旨，國家應以最大照護現役與退役軍人，望國家能重視退伍軍人因年改在權益上的損失。

五、陳永康將於12月15日與國軍退役各社團代表們研討後續推動法條的意見，以求一致之共識；後續將再與黨團說明，並向立法院長韓國瑜與國民黨主席鄭麗文報告。

六、軍人年金改革勢在必行，陳永康將繼續努力為同袍爭取該有的權益。

