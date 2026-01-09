跟進免費營養午餐？ 新北市：審慎評估不能草率

台北市推動國中小免費營養午餐獲得好評，現在基隆市、台中市、高雄市都跟進，就連雲林縣、新竹市都表態將籌措財源推動。新北市副市長劉和然今天(9日)出席1111幸福企業頒獎典禮前受訪表示，新北市人口多，不能草率地說要或不要，市府會審慎評估。

在台北市長蔣萬安6日宣布台北市公私立國中、國小營養午餐將全面免費，最快9月上路後，許多縣市比照辦理，包括基隆市率先響應，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁也先後跟進，雲林縣長張麗善、新竹市長高虹安則在昨晚宣布將籌措財源推動。

至於新北市，副市長劉和然今天受訪時表示自己是老師出身，曾當過校長、也當過教育局長，了解新北市每年的特教經費包括人事費約新台幣47億，每年校舍修繕相關費用大約50億，每年預算750幾億，但扣掉人事費，大概只剩200億左右。

他指出，新北市人口非常多，有32萬多名孩童，如果要全面提供免費營養午餐，所需預算將高達46億，因此必須審慎評估。他說：『(原音)因為我非常了解現場，如果現在很草率的就說要或不要，那非常的不負責任，所以這個議題我會很審慎的評估，如何把教育預算重新做盤點，也了解我們新北市的家長還有一些老師的需求，到底孩子需要是什麼，是免費營養午餐還是這一筆預算花在哪裡可以讓我們的孩子過得更好，我想這段時間我會審慎評估，在適當的時期再跟大家做說明。』

另外，縣市長選舉將在今年11月登場，劉和然有意爭取國民黨提名競選新北市長。對於也已表態角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌將於本週日成立後援會，劉和然以跑馬拉松為例，表示每個人的狀況不同、條件不同，所以配速也會不一樣，他尊重每個人的節奏，也會依照自己的節奏往前走，在適當的時機做適當的決定。

他也表示，市民最關心的還是市政發展，如果太早開始討論選舉，會影響市政的推動。(編輯：宋皖媛)

