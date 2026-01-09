跟進免費營養午餐? 新北"不排除任何可能"

社會中心／綜合報導

台北市長蔣萬安宣布，國中小營養午餐免費，六都之中，只剩下新北和台南還沒跟進，台南市長黃偉哲坦言有財政壓力，但表態參選市長的立委陳亭妃認為，應該跟上其他五都的福利。新北市長侯友宜前一天持保留態度，還跟中央要錢，現在市府開始評估預算，強調不排除任何可能性。

新北市長侯友宜：「大家的期待，我們新北市一定面對營養午餐，會做好適時的一個調整的態度。」

是否跟進免費營養午餐，新北市長侯友宜強調，新北32萬名學生，營養午餐經費需要46億，全國最高，擔心排擠效應，但已開始盤點評估，不排除任何可能。

新北市長侯友宜：「統籌分配稅款，這一段時間有增加，但是相對的一般補助款，中央有給錢也扣了錢，我們會做好整個盤整，中央跟地方要有一個統一的規劃。」

記者vs.行政院長卓榮泰：「中央還有沒有錢，還有沒有能力，補助地方營養午餐，這是地方自治項目，我們希望地方做得好。」





台北市拋出免費營養午餐政策後，各地方政府紛紛針對議題討論。（圖／民視新聞）





新北市府尚未宣布，喊話中央要財源，不過，新北選區立委都認為，應盡快跟進，減輕家長負擔。

立委（民）蘇巧慧（1.8）：「黑箱財劃法，新北市的人均，反而成為了全國最低，我們有這個機會，能夠為新北市服務，我們會排除萬難調度資源，完成免費營養午餐。」

立委（國）洪孟楷：「其實財劃法的修法，就是希望讓地方政府，能夠多一些財源，新北市這邊，是不是能夠再算盤拿捏一下，我相信即便到最後的，這樣的一個政策，大家能夠更趨近一致。」





跟進免費營養午餐？新北改口「不排除」 陳亭妃喊話「台南應跟進」

民進黨立委陳亭妃發文，認為台南政策不能落後其他五都。（圖／陳亭妃臉書）





至於台南未跟進，前一天市長黃偉哲痛批，新版財劃法上路後，台北市炫富，台南有財政壓力。但爭取參選市長的陳亭妃直言，福利不能落後其他五都，她未來會一次補齊。

立委（民）陳亭妃：「凸顯了，在六都當中的一個不公平性，但是我們不能因為不公平性，然後讓我們台南有被剝奪感。」

立委（民）林俊憲：「我大概可能也是最早提出來的，（台南營養午餐）辦得非常好，94%都是由學校的廚房供應，台南市有能量，來讓國中小孩子，營養午餐免費。」

如何在有限資源下，減輕家長負擔，也讓學生吃得好，成為地方的重要課題。

原文出處：跟進免費營養午餐？新北「不排除」 陳亭妃喊話「台南應跟進」

