跟進免費營養午餐！黃偉哲曝轉折關鍵

台南市長黃偉哲9日下午偕同教育局長鄭新輝宣布9月起台南營養午餐免費，並透露轉折關鍵。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲9日宣布115學年度起台南公私立國中小營養午餐免費，他坦言，台北開出這不必要第一槍後，對其他縣市形成比較效應，不論連不連任都有壓力。他透露，昨晚看到雲林縣長張麗善半夜做出緊急聲明跟進，就知此事已偏離公共政策本質。他再批台北炫富看不到責任，「到底要拿多少政策買票政策，跟其他縣市炫耀？」尤其對於蔣萬安稱這是責任，他說，政府責任是幫助需要幫助的人，而非統統有獎，「真的非常遺憾」。

黃偉哲今早搬出蔣經國說過的話，「買醋的錢不要用來買醬油」，下午改口跟進營養午餐免費。他說，從不跟進到跟進，輾轉反側許久，畢竟台北宣布無差別營養午餐全面免費後，引起相當多討論，也對許多縣市首長造成壓力，尤其看到雲林縣長張麗善昨天半夜用緊急聲明方式，宣布雲林也要跟進開辦，他就知道，這件事已經偏離公共政策本質，而且這是被打開的潘朵拉盒子。

廣告 廣告

他說，大多數討論都是想要，而非需要，「別人有，我也要有」，對於生活陷入困難的低收入戶、中低收入戶、脆弱邊緣家庭等，對於孩子照顧力有未逮時，真正有需要被照顧的人來說，現在討論偏離需要，而是想要。

黃偉哲重申，所謂責任是要照顧弱勢，而不是統統有獎，經費來自全民，台北捷運等公共設施完善，台南才剛要開始，面對統籌分配稅款改變，中央對重大公共建設補助降至50％，財務上勢必將更力不從心，但台南也已決定從今年9月1日開始，將補助全市營養午餐費用，對象也不會區分弱勢戶、一般戶。

他數度提及「潘朵拉的盒子」被打開，指今年是選舉年，台北市長要連任，11月要選舉，9月開始實施背後動機是昭然若揭，面對有人質疑，「你不知道在台北要養一個孩子多辛苦」，他說，不論在哪一個地方，每個父母要養孩子都煞費苦心也很辛苦，但是，針對弱勢家庭、低收入戶都有補助，一般戶一餐6、70元，應該有能力負擔。

黃偉哲重申，這是一個想要而不是需要的潘朵拉盒子，遺憾台北把這個議題政治化，而不是做公共政策化加以討論，接下來，台南每年需增加16億元支出，財源勢必要從其他政府預算因應。他說，政府大餅是有限的，台南面對第一條捷運要開工等重大建設，相關預算勢必遭到排擠。

黃偉哲也說，中央政府總預算遭在野黨杯葛，現在連審都不審也不付委，嚴重影響地方公共工程與福利措施，在中央預算前要墊支這筆費用，對於財政捉襟見肘的台南而言，要做無差別營養午餐補助，只能犧牲其他建設。

【看原文連結】