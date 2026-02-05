跟進內政部拒供密件給李貞秀？陸委會：會用最嚴格條件處理

陸委會副主委梁文傑今天（5日）表示，對於民眾黨立委李貞秀索資，陸委會將用最嚴格條件處理。（圖／陳凱貞攝）

具中配身分的民眾黨不分區立委李貞秀，因放棄國籍問題引起爭議，內政部長劉世芳表態未來將不提供李調閱機密文件。面對媒體詢問未來是否會跟進，陸委會副主委梁文傑今天（5日）表示，行政機關不想讓她為難，也不能陷人於罪 ，因此若立法院未來還是讓她繼續擔任立委，對於李貞秀索取的資料，陸委會將用最嚴格條件處理。

針對李貞秀就任立委未放棄國籍爭議，梁文傑今天下午主持陸委會例行記者會時說，《兩岸關係條例》僅規定入籍台灣後10年不能參政，至於參政後怎麼就職要看《國籍法》，「來到台灣，兩岸條例沒有規定的，就是按照台灣其他法律，這麼簡單」。

梁文傑進一步說，國台辦稱不會讓李貞秀除籍，就是在剝奪李在台灣擔任立法委員的權利， 而每個國家對忠誠義務的規定都不相同。他接著舉例，像英國的國會議員都可以有雙重國籍，像前英國首相強生（Boris Johnson）具有美國和英國籍，但英國人並不在乎這件事。

梁文傑說，台灣不一樣，處境比較艱難，人民都害怕政治人物若有雙重國籍，到時候台灣發生什麼事情就會立刻走人， 這是台灣特別的國情，對忠誠義務特別重視。至於李貞秀的申請放棄中華人民共和國國籍到底有沒有效，為內政部職權，陸委會尊重內政部裁定。

至於未來是否將跟進內政部拒供李貞秀機密資料？梁文傑表示，內政部還沒正式做出認定，就算內政部認定李貞秀放棄國籍申請有效，她在這1年仍具有中華人民共和國國籍，且她須肩負中華人民共和國的法律義務，若對岸要求李貞秀提供相關資料，她可不可以不提供，或是有沒有勇氣不提供，無從得知。

梁文傑提到，按照李貞秀說法，她去年12月有飛回中國試圖申請，並聲明自己會忠於中華民國，「從個人來講，我覺得這些行為是值得讚許的」。

梁文傑強調，但由於李貞秀陷於這樣的法律困境，行政機關不想讓她為難，也不能陷人於罪 ，因此若立法院未來還是讓她繼續擔任立委，對於她索取的資料，陸委會將用最嚴格條件處理。

面對媒體追問，未來是否會接受李貞秀質詢？梁文傑回應，「這不是我個人的事，這是行政機關的議題」。



