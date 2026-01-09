跟進全台縣市推營養午餐免費 黃偉哲宣布台南市9月1日上路

全台多個縣市陸續宣布推動國中小營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲宣布跟進，拍板自9月1日起實施。（圖／CTWANT攝影組）

全台多個縣市陸續宣布推動國中小營養午餐免費政策，台南市長黃偉哲今（9）日也宣布跟進，拍板自9月1日起實施，台南市公私立國中小學生將全面享有營養午餐補助，預計全市約14萬2千名學生受惠。

台北市長蔣萬安日前宣布公私立國中小營養午餐全面免費，引發各縣市是否跟進討論。台南市長黃偉哲日前表示，須視政策優先順序與財政狀況評估，並指新版《財政收支劃分法》上路後，台南在財源分配上相對不利，直言北市可運用較多統籌分配款推動政策，卻加重南部縣市施政壓力。

不過，早前針對營養午餐免費政策持反對意見的黃偉哲，今日召開記者會宣布台南市將跟進。他指出，財政雖緊，但是責任難卸，儘管台南市的財政體質不比其他資源豐厚的直轄市，但經市府團隊深度研議後，決定自115學年度起，台南市公私立國中小學生午餐將實施全面補助。

他表示，台南市的中央廚房供餐體系擁有深厚的基礎。目前全市午餐自辦比率達94%，居六都之冠。市府將在現有的基礎上，包括持續採用國產可溯源食材、每月至少提供6次乳品、落實三級品管，以及整合78位專業營養師與跨局處單位，嚴格把關食安與營養。

黃偉哲表示，這項政策的推動，是在財政緊繃的鋼索上求取平衡。未來，台南市將持續滾動檢討精進，確保這筆龐大的支出能真正落實在學生的健康上。

